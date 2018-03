Sinsheim. (cba) Ein blutüberströmter Gast beim Karneval, ein Glas, das im Gesicht landete, und eine Schlägerei, bei der es Fußtritte hagelte: Unter dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung ließ das Sinsheimer Amtsgericht die Faschingsveranstaltung vom Februar des vergangenen Jahres in der Kreuzgrundhalle Rohrbach gestern Revue passieren. Am Ende der Verhandlung wurde das Verfahren gegen den 21-jährigen Angeklagten eingestellt. Denn keiner der Zeugen konnte bestätigen, dass er an der Schlägerei, die vor der Halle zu großem Aufruhr führte, beteiligt war.

Ganz unbefleckt war der junge Mann aus Sinsheim jedoch nicht: Eine Ohrfeige habe er durchaus ausgeteilt, gestand er unumwunden ein. Dies nämlich, weil ein anderer plötzlich in der Halle "von einer Sekunde auf die andere die Bar zerlegt" habe. Und ein Kumpel sei plötzlich blutüberströmt gewesen, weil er von einem Glas am Auge getroffen worden sei. "Ich hatte mit ihm eine Auseinandersetzung", gestand der Angeklagte: "Es flogen Schimpfworte hin und her, dann sind wir aufeinander losgegangen, und ich habe ihm eine gelangt." Doch mit den Fußtritten im Kopfbereich, mit denen ein weiterer Gast - nun vor der Halle - malträtiert worden war, habe er nichts zu tun, wie er ein ums andere Mal beteuerte: "Ich weiß nicht, wer es war, aber ich war es nicht."

Der Geschädigte selbst, ein 49-jähriger Mann aus Sinsheim, der vor der Halle zu Boden gerissen und getreten worden war, belastete den Angeklagten mit keinem Wort. Dies tat auch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts, der ebenfalls als Zeuge geladen war: "Ich könnte nicht mit gutem Gewissen sagen, dass er der Täter war." Doch die Staatsanwältin fragte beim Türsteher, der angab, Ruhe in den Tumult habe bringen wollen, immer wieder nach. Seine Erinnerungslücken wollte sie nicht gelten lassen. "Das ist völliger Quatsch", schimpfte sie, nachdem der Türsteher aus dem Zeugenstand entlassen worden war. "Es gehört zu Ihrer Zeugenpflicht, in Ihrer Erinnerung zu kramen", erklärte sie. Seine Aussagen schienen nicht deckungsgleich zu sein mit dem Vernehmungsprotokoll aus jener Nacht. "Sie widersprechen sich", kritisierte die Staatsanwältin.

Wie es zu der Prügelei überhaupt kam, wusste auch der Geschädigte selbst nicht. An der Bar habe er gefeiert: "Irgendwann hörte man Gläserklirren." Schnell sei er mit seiner Freundin nach draußen gegangen, doch auch die "Meute" habe mit einem Mal auf der Treppe gestanden. Geistesgegenwärtig habe er noch einen der jungen Leute aus der Menge weggezogen. Denn es sei der Sohn eines seiner Kollegen gewesen. "Plötzlich hat mich jemand von hinten getreten, und ich lag auf dem Boden." Da nun weitere Tritte in Richtung seines Kopfes ausgeteilt worden seien, habe er sich schützend zusammengerollt. Den Täter könne er jedoch nicht identifizieren: "Da waren so viele Leute - ich kann nicht mehr sagen, wer es war."

Ein weiterer Zeuge, ein 21-jähriger Mann, hatte dagegen zu den Vorgängen an der Bar deutlichere Erinnerungen. So sei es sein Freund gewesen, der plötzlich von jenem Glas im Gesicht verletzt worden war. Und es sei der Angeklagte gewesen, der den laut gewordenen Randalierer, der sich nun in einem separaten Verfahren verantworten muss, zur Rede gestellt und ihm eine Ohrfeige habe verpassen wollen. Getroffen habe er jedoch nicht, der Gegner sei geschickt ausgewichen. Zusammen (Angeklagter und Zeuge) hätten sie nun den blutüberströmten Kumpel nach draußen eskortiert und mit ihm auf den Krankenwagen gewartet.

Zwei Tatorte also in einer Nacht. Der Angeklagte beharrte auf seiner Aussage und zeigte sich in Sachen Ohrfeige von Anfang an geständig: "Ich sehe ein, dass es dafür eine Strafe gibt." Die Staatsanwältin mahnte: "Das soll nicht heruntergespielt werden." Sie forschte weiter, ob er sich nicht doch an die Fußtritte erinnern könne. Doch der junge Mann betonte: "Was heißt ,nicht erinnern’? Ich war es nicht."

Das Verfahren wurde schließlich vorläufig eingestellt, doch muss der Angeklagte 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. Mit dem Vorgehen der Staatsanwältin gar nicht einverstanden zeigte sich ein Angehöriger des Angeklagten, der sich nach dem Urteil zu Wort meldete. Er wollte wissen, ob das Urteil anfechtbar sei.