Am späten Samstagnachmittag wurden die Sperrschilder abgebaut. Die Arbeiten in der Heilbronner Straße sind damit abgeschlossen. Foto: Ines Schmiedl

Kirchardt. (isi) Der Ausbau der Heilbronner Straße (B39) vom Kreisverkehr in Richtung Innenstadt ging zügig voran, das Wetter hatte den Arbeitern keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Donnerstag konnte die neue Asphaltdecke aufgebracht werden, danach wurden die Markierungen aufgezeichnet. Am späten Samstagnachmittag wurden die Sperrschilder abgebaut, und die Durchfahrt ist nun wieder möglich.

In dieser Woche - am Donnerstag um 15 Uhr - soll nun der neue Geh- und Radweg, der jetzt entlang der B 39 vom Rewe zur Innenstadt führt, offiziell eingeweiht werden. Die Straßensanierung in diesem Bereich ging so zügig voran, weil unter dem Belag kaum Kanäle oder Leitungen lagen, die im Zuge der Straßenbauarbeiten miterneuert werden mussten.

Anders ist das in der Hauptstraße. Dort ist seit zwei Wochen der Bereich zwischen der Abzweigung in Richtung Ittlingen bis hinter der evangelischen Kirche gesperrt, und es wird noch gut eine Woche dauern, bis dieser Straßenabschnitt wieder von Fahrzeugen genutzt werden kann. Denn hier ist auch im Untergrund einiges zu tun. Doch damit ist es nicht getan: Die Kanaldeckel müssen am Ende wieder angepasst und die Bürgersteige wieder hergestellt werden.

In dieser Woche erhalte der derzeit gesperrte Teil der Hauptstraße seine neue Asphaltdecke, sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Er hofft, dass am Freitag oder Samstag die Durchfahrt durch die Hauptstraße wieder freigegeben werden kann. Weder die Bewohner in der Schillerstraße, die nun den Durchgangsverkehr durch ihre sonst ruhige Straße haben, noch die Anlieger in der Hauptstraße, die derzeit ihre Häuser nicht direkt anfahren und dort parken können, hätten sich allzu sehr beklagt. "Ich bin froh über das Verständnis der Anwohner", sagte der Bürgermeister.