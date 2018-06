Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Fahrkartenschalter am Bahnhof Sinsheim wird im kommenden Jahr voraussichtlich endgültig schließen. Diese Nachricht hat kürzlich im Kernstadtausschuss für Verärgerung gesorgt. Vor noch nicht allzu langer Zeit sei noch das 150. Jubiläum der Bahnstrecke gefeiert worden, sagte Stadtrat Harald Gmelin. Nun stünden die Landesheimattage im Jahr 2020 vor der Tür, Sinsheim profiliere sich zunehmend touristisch. Parallel dazu ziehe sich die Bahn aus der Fläche zurück, was Stimmen im Gremium "unmöglich" fanden.

Eine schriftliche Anfrage der RNZ zur Zukunft des so genannten DB-Reisezentrums - einem mit einer Person besetzten Schalter im Bahnhof - bei der Deutschen Bahn AG blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Dass die Schließungsgerüchte stimmen, bestätigten Oberbürgermeister Jörg Albrecht wie auch Jens-Jochen Roth, Vorsitzender und Gründer des Arbeitskreises Nahverkehr. Als Stichtag für die Schließung werde der 30. Juni 2019 genannt. Das Personal des Reisezentrums werde an anderen Standorten der DB eingesetzt, etwa in Heidelberg. Die Schließung geht einher mit der Neuvergabe des Regionalnetzes, dessen Ausschreibung die Abellio GmbH anstelle der bisherigen DB Regio gewinnen konnte. Abellio Rail ist ein Verkehrsunternehmen mit Sitz in Berlin und eine Tochtergesellschaft der Abellio Transport Holding aus Utrecht. Sie übernimmt künftig die Regionalexpress-Leistungen, das heißt die schnellen Züge, die im Zwei-Stunden-Takt zwischen Mannheim, Sinsheim und Heilbronn pendeln. Für die Deutsche Bahn, zu deren Vertriebssparte die Reisezentren gehören und die nach wie vor den S-Bahn-Verkehr auf der Elsenztalstrecke unter ihren Fittichen hat, offenbar Anlass, ihren Kundenservice am Standort Sinsheim weiter zurückzuschrauben. Unterdessen sei Abellio, wie aus Fachkreisen verlautet, auf der Suche nach einer Agentur im näheren Umfeld des Bahnhofs, die sich künftig um Serviceleistungen kümmert.

"Wir haben das Problem auf der Agenda", sagt Jens-Jochen Roth auf Nachfrage. Für den Nahverkehrs-Fachmann ist der Bahnhof "der einzige richtige Ort" für ein Servicecenter. Die Deutsche Bahn, die sich gern "als Mobilitäts-Dienstleister Nummer 1 in Deutschland" positioniere, wie auch Abellio, sieht er in der Verantwortung. Man verkenne den Stellenwert Sinsheims "als Knotenpunkt, genauso wie als prosperierendes Mittelzentrum". Im Gemeinderat und bei der Sinsheimer Rathausspitze war man zur Zukunft des Serviceangebots wenig optimistisch. Jens-Jochen Roth will an gemeinsamen Bemühungen über den Arbeitskreis, in dem neben kommunalen auch Vertreter der Beförderungsunternehmen sitzen, festhalten.

Die Leistungen des Reisezentrums seien "gerade für eine Stadt mit Touristen, Freizeiteinrichtungen, vielen Schulen und älteren Menschen" unersetzbar, sagt Jens-Jochen Roth. Auch komplexe Anfragen und Ticketwünsche zum europaweiten Netz könnten hier bearbeitet werden. Anstelle des Reisezentrums soll künftig auf Ticketautomaten, Beratungs-Hotlines und Online-Anwendungen gesetzt werden