Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Im Stimmheilzentrum der Kurkliniken gibt es mehrere Corona-Fälle. Das bestätigte Olaf Werner, Geschäftsführer der Kur- und Klinikverwaltung (KuK), im Gespräch mit der RNZ. Demnach hat es positive Testergebnisse bei einer Gruppe gegeben, die auch Kontakt zu Teilen des Servicepersonals gehabt hat. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn habe man die Mitarbeiter direkt in Quarantäne geschickt. In zehn Tagen sollen sie nochmals getestet werden. Die acht positiv getesteten Patienten befinden sich in Isolation. Hier muss geklärt werden, wann sie nach Hause dürfen.

In der Corona-Pandemie hat die KuK ihre Hygienestandards nochmals verschärft. Jeder Patient muss vor der Anreise einen negativen Corona-Befund vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Seit einigen Wochen werden sie vor Betreten der Kliniken in einer Containeranlage schnellgetestet. Erst wenn dieser Schnelltest ebenfalls negativ ausfällt, dürfen die Patienten die Klinikgebäude betreten, erklärt Werner. Nach dem Anmeldeverfahren werden die Patienten einem sogenannten PCR-Test unterzogen, also demselben Test, mit dem auch Verdachtsfälle auf Covid-19 überprüft werden. Und auch während ihres Aufenthalts werden die Patienten zur Halbzeit ihrer Therapie nochmals mit einem PCR-Test untersucht. Die Mitarbeiter der Kurkliniken werden einmal in der Woche auf das Virus getestet.

Dank der Sicherheitsvorkehrungen sei Corona (Stand Dienstag) auch nicht auf andere Abteilungen übergegangen. Die KuK achtet seit Pandemiebeginn penibel darauf, dass es – zumindest in den eigenen Räumlichkeiten – keine Vermischung der Patienten gibt. Beispielsweise durften nach der Öffnung des neuen Therapiezentrums im vergangenen August zunächst auch keine privaten Kunden trainieren. Unklar ist, wie das Virus in die Kurkliniken gelangt ist. Dies sei auch schwierig herauszufinden, konstatiert Werner.

"Wir sind lange verschont geblieben", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die Corona-Fälle ordnungsgemäß abzuarbeiten." Der Ball liege nun beim Gesundheitsamt. Und der Rathauschef geht davon aus, dass noch Quarantäne-Maßnahmen folgen werden.

Beobachter sagen indes, dass die Glühweinstände am Salinencarré, in der Salinenstraße und im Zeitwald zum Problem beigetragen haben könnten. Aus Anwohnerkreisen waren derartige Bedenken schon vor einigen Wochen an die Redaktion herangetragen worden. Denn Spaziergänger und auch Kurgäste würden sich an den Ständen mit Glühwein und Bratwurst versorgen und anschließend in Gruppen beisammen stehen.

Auch bei der Stadt sind Hinweise eingegangen, bestätigt Frei auf Nachfrage. Diesen sei man nachgegangen. Und das Ordnungsamt kontrolliere regelmäßig. Ob die Stände tatsächlich mit dem Corona-Ausbruch in Verbindung zu bringen sind, ist fraglich. "Ich beteilige mich nicht an den Spekulationen", betont Frei.

Genauso wenig wie ein Bäcker oder ein Supermarkt darauf Einfluss nehmen kann, wo seine Waren verzehrt werden, könne auch das Hotel "Saline1822", das den Stand in der Salinenstraße betreibt, nicht dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten. "Das obliegt nicht unserer Zuständigkeit", sagt Hotelbetreiber Michael Ciesléwicz. Der Stand sei von den Leuten "ganz gut" angenommen worden. Viele seien glücklich, dass sie überhaupt etwas bekommen.

"Wir achten sehr darauf, dass sich die Leute bei uns nicht hinsetzen. Mehr können wir nicht tun." Dafür habe das Hotel vieles abgesperrt, damit die Kunden "nicht in Versuchung kommen. Es gibt keinen Verzehr vor Ort." Man habe Abstandsmarkierungen und Plexiglasabtrennungen angebracht und weise vermehrt auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hin. "Bei uns feiert keine Gruppe auf dem Hof eine Glühweinparty", sagt Ciesléwicz.

Dafür sorgt bei sich auch Otto Gollerthan, der im Zeitwald Glühwein und Co. verkauft. "Wir weisen die Leute darauf hin, dass sie weiterlaufen." Zudem gebe es die Speisen und Getränke ausschließlich in Einweg-Materialien.

Eine Corona-Infektion könne überall passieren, sagt Ciesléwicz. "Wenn ich mir den Nahverkehr anschaue, möchte ich da gar nicht drüber nachdenken. Ich achte auch im Supermarkt schon sehr darauf. Manche verhalten sich da grenzwertig."

Beide Standbetreiber freuen sich, dass ihr Angebot in der ansonsten so angebotsarmen Zeit angenommen wird und dass sie ihren Kunden damit etwas Abwechslung bieten können. Dass dieses Angebot auch bei mobilen Patienten ankommt, ist wenig verwunderlich, sind sie doch oft fern der Heimat in Bad Rappenau untergebracht. Sowohl Ciesléwicz als auch Gollerthan appellieren bei der Einhaltung der Verordnungen auch an die Eigenverantwortung der Kunden.