Von Julian Buchner

Bad Rappenau. Rund 30 Kinder waren zum Schnuppertag der Feuerwehr gekommen. Bis zum Schluss harrte die quirlige Schar bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aus und durfte am Ende auch selbst einen Löschangriff wagen. Der Schnuppertag war in Pandemie-Zeiten ein umfangreich zu planendes Ereignis, das es nach Bekunden der Feuerwehr ohne Corona gar nicht gebraucht hätte. Denn obwohl der Übungsbetrieb der Jugendfeuerwehr während des ersten Lockdowns mehr als sechs Monate lang komplett heruntergefahren war, habe es während Corona fast keine Aussteiger gegeben, berichtet Jugendleiter Mathias Borth. Lediglich drei Jugendliche wollten nach Abschluss der Jugendfeuerwehr nicht in die Reihen der Aktiven übernommen werden, und einer zog weg.

Die interessierten Jugendlichen inspizierten auch die Fahrzeuge und die technische Ausstattung der Feuerwehr. Foto: Julian Buchner

Erst kurz vor der Pandemie war das neue Jugendmodell der Feuerwehr an den Start gegangen – wegen Corona zunächst mit Anlaufschwierigkeiten. Der Löschnachwuchs trainiert in altersgeteilten Gruppen: "Die zehn- bis zwölfjährigen Rookies, die 13- bis 14-jährigen Dragons sowie die Firefighters im Alter von 15 bis 17 Jahren", erklärt Borth. "Wir haben keine Personalnot, wollen aber keine Lücken bei den Nachrückern entstehen lassen." Von zuletzt 98 Jugendfeuerwehrlern konnten zehn in die aktive Mannschaft wechseln.

Dass es während des ersten Lockdowns nicht zu Lücken gekommen war, ist auch dem Digital-Angebot zu verdanken: Mit Übungsvideos und Spieleabenden als Videokonferenz wurde der Nachwuchs am Ball, respektive am Strahlrohr gehalten. Im Vorfeld der Christbaum-Sammelaktion im Januar hatte die Feuerwehr Flyer für den Schnuppertag verteilt und Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren ins Feuerwehrhaus eingeladen.

"Wir wurden ein bisschen überrannt", räumt Borth ein, der nicht gedacht hätte, dass am Ende doch so viele kamen. Er ließ die Kinder von seinen Jugendwarten in Kleingruppen einteilen, und nach einer Erkundung der Fahrzeuge bekam der umworbene Nachwuchs eine Führung durch die Wache im Fürfelder Industriegebiet. Bei einem anschließenden Feuerwehr-Quiz konnten die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen und dabei auch eine Kleinigkeit gewinnen.

Im Anschluss zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können und baute eine Wasserversorgung auf. Alle 30 Gäste durften schließlich auch mal das Strahlrohr halten und zielsicher beim Leitkegel-Schießen abräumen. Die laut Borth "lebhafte Truppe", die überwiegend aus Jungs bestand, blieb bis zum Schluss gespannt dabei.

Aufgrund der Infektionslage konnte der Schnuppertag am vergangenen Freitag allerdings nur eingeschränkt stattfinden. Eltern beispielsweise durften nicht dabei bleiben, und die Feuerwehr-Kameraden mussten sich, ob geimpft oder nicht, testen lassen. "Das ist notwendig, um die Einsatzbereitschaft der Wache sicherstellen zu können", sagt der Jugendleiter, der selbst im Feuerwehr-Dienst aktiv ist. Die Bad Rappenauer Feuerwehr hat eigenen Angaben zufolge aktuell keine Corona-Fälle in ihren Reihen und sieht sich durch ein ausgearbeitetes Sicherheits- und Hygienekonzept gut gerüstet.

Die Übungen der Jugendfeuerwehr finden seit mehr als einem Jahr wieder in Präsenz in den Wachen "Kernstadt" und "Süd" statt. Immer wieder hätte man aber geplante Termine an die Hygiene-Verordnungen anpassen müssen, beispielsweise einen Sporttag im November. "Da durften dann am Ende keine Eltern oder Besucher rein. Wir haben uns praktisch in der Sporthalle eingeschlossen", blickt Borth zurück. Der gut besuchte Schnuppertag – im ständigen Wechsel der Verordnungen war er für ihn und sein Team ein gelungener Auftakt zur Nachwuchs-Gewinnung.