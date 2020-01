Von Julian Buchner

Bad Rappenau. Noch ist unklar, weshalb ein Fahrzeug am Samstagmorgen mitten in einem Wohngebiet in Bad Rappenau ausbrannte. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Einer Hausbewohnerin zufolge hatte ihre Untermieterin den Wagen einige Tage nicht genutzt und vor dem Haus abgestellt: Am Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Heilbronn dann ein Fahrzeugbrand in der Tulpenstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Audi A2 bereits in Vollbrand. "Mit vereinten Kräften konnten wir das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausweitung des Brandes auf nebenstehende Hecke und einen Baum verhindern", sagte Thomas Wachno, stellvertretender Kommandant der Bad Rappenauer Feuerwehr vor Ort. Der Rauch und die Flammen beschädigten jedoch einen davor geparkten Seat.

Der Audi brannte vollständig aus. Übrig blieb nur ein verkohltes Gerippe. Das Polizeirevier Bad Rappenau ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.