Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Gummistiefel, Rucksack, Hammer und Meißel, ein gutes Auge, Geduld und Helm – mehr braucht’s nicht, wenn er auf die Suche geht. Gut, Glück natürlich, und manchmal auch die Rückkehr mit der Flex, wenn ein Fundstück in einem zu großen Gesteinsbrocken eingebettet ist. Für seine wichtigste Entdeckung war schweres Gerät hingegen nicht nötig. Gerade mal drei Zentimeter misst das Bruchstück eines Saurierkiefers, das Fabian Mohl in Fachkreisen bekannt gemacht hat: Der Bad Rappenauer hat eine zuvor unbekannte Saurierart entdeckt, die nun seinen Nachnamen als Zusatz trägt: "Stauromatodon mohli".

"Sagen Sie ruhig überall, dass Sie aus Bad Rappenau kommen", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei mit einem Augenzwinkern, als er den Hobby-Paleontologen im Rathaus empfängt – und dabei eingesteht, dass er "eher einen älteren, gesetzten Herrn erwartet" hat. Aber der 45-jährige Familienvater mit einem Faible für junge, schnelle Autos und uralte Reptilien trägt leger ein T-Shirt mit Krokodil-Print unterm Jackett, fachsimpelt wenig und sieht tatsächlich nicht nach jemandem aus, der einen guten Teil seines Lebens in der Urzeit verbringt – beziehungsweise mit den Überresten davon. Dennoch: Seit Jugendtagen kommt er an keinem Steinbruch vorbei. Er kennt alle in der näheren und weiteren Umgebung, hat sich autodidaktisch enormes Wissen angeeignet und hat längst hochoffiziell auch die Erlaubnis zum Graben. Oder besser: zum Wühlen. Denn: "Niemals an der Wand und immer mit Schutzausrüstung", sagt Mohl, "alles andere ist lebensgefährlich!"

Seine Entdeckungen macht er daher auf den Abraumhalden, an den Sockeln der Steinbrüche – früher fast jedes Wochenende. Schon als Jugendlicher ist er dabei in Grombach auf das Schädelfragment eines Meeressauriers gestoßen. "Man braucht Action im Steinbruch, freigelegte Schichten", erklärt Mohl, erzählt, wie er beim Kraxeln übers Geröll einem riesigen Uhu begegnete ("Wir haben uns gegenseitig sehr erschreckt") und wie im vergangenen Jahr der Anruf kam: "Der wird deinen Namen tragen", hatte Professor Rainer Schoch am Telefon verkündet. Das war 15 Jahre, nachdem Mohl bei einer Grabung in Vellberg-Eschenau das Kieferfragment entdeckt hat – genau genommen sogar erst zu Hause in Bad Rappenau. "Das hat man gar nicht gleich gesehen", erinnert er sich an die kleine, "sehr instabile" Zahnreihe, die beim vorsichtigen Säubern eines Steins zum Vorschein kam. Bald aber war er recht sicher: "Das ist was Neues – weltweit was Neues."

Aber recht sicher ist eben nicht ganz sicher, schon gar nicht in der Wissenschaft. Also übergab Mohl seinen Fund an Professor Schoch, den Leiter der Abteilung Paläontologie am Naturkundemuseum in Stuttgart, und dessen wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Gabriela Sobral. Beiden ist er "unglaublich dankbar", wie er sagt, denn erst deren jahrelanges, akribisches Abgleichen des Fundes mit den Datenbanken von zig Instituten lieferte die Gewissheit, dass der "Palisadenzahn" tatsächlich etwas Neues ist.

Inzwischen ist ein wissenschaftlicher Aufsatz über das Urzeitreptil erschienen. Man geht davon aus, dass "Stauromatodon mohli" vor 240 Millionen Jahren gelebt hat, also älter als die Dinosaurier ist, etwa zwei Meter lang, wohl ein Fleischfresser war und in einem See- oder Sumpfgebiet gelebt hat – ob an Land oder im Wasser, ist indes unbekannt. Und obwohl das Kieferfragment mit den dicht beisammenstehenden Zähnchen winzig ist, ist es "wissenschaftlich unheimlich wertvoll", sagt Mohl. "Das gibts weltweit nur einmal. Es war ein sehr ursprüngliches Reptil."

Und wohl auch der Höhepunkt seines Paläontologen-Lebens: "Das passiert nicht noch mal", ist sich Mohl sicher und bedauert daher sehr, dass der Anruf von Professor Schoch nicht zwei Jahre früher kam. Dann hätte er die Nachricht noch dem bekannten Heimatforscher Dr. Hans Heinz Hartmann überbringen können – so wie damals, als er dem Zahnarzt als Viert- oder Fünftklässler seinen ersten Fund zeigte und dieser ihn dann in seiner Leidenschaft immer wieder bestärkt und gefördert hatte. Hartmann ist Anfang 2020 gestorben. "Er hätte sich sehr gefreut", bedauert Mohl.

Seine Frau finde das Hobby zwar toll, nicht jedoch, "dass manchmal die Knochen überall im Haus rumliegen", wie Mohl bekennt. Sein Sohn ist hingegen quasi reingewachsen: "Wir haben alles von Schleich", verweist der Hobby-Paläontologe auf die Saurierfiguren des bekannten Spielzeugherstellers. Aber auch die echten Relikte aus der Urzeit füllen bei den Mohls die Vitrinen. "Als Sammler kann man nie genug haben", sagt der 45-Jährige, für den jedes Fossil an sich schon etwas Besonderes ist, selbst wenn es häufig gefunden wird. "Ein schneller Tod, keine Aasfresser, Sauerstoffabschluss", zählt er auf, was für die Entstehung von Fossilien unabdingbar ist. "Die Chancen, dass etwas überhaupt zum Fossil wird, sind minimal", verdeutlicht Mohl. Und die Chancen, darunter dann auch noch das ganz Besondere zu finden, sind es ebenfalls.

Sein wohl einmaliger Fund wird den Rappenauer indes nicht davon abhalten, weiter auf die Suche in den Steinbrüchen der Region zu gehen, inzwischen auch mit seinem zwölfjährigen Sohn. Sein Ehrgeiz: "Ein schöner Zahn muss dabei sein – dann ist es ein guter Tag."