Bad Rappenau. (guz) Mit minutenlangem Applaus haben mehr als 600 Bürger der Kurstadt, Freunde, Wegbegleiter und Vertreter zahlreicher Nachbarkommunen am Freitagabend Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen in den Ruhestand verabschiedet. An die zweieinhalbstündige, kurzweilige und an Rückblicken und Bonmots reichen Verabschiedungsfeier im Kurhaus schloss sich ein zwangloses Beisammensein der Gäste bis in die Nacht an.

Der 62-Jährige, der nach 16 Amtsjahren auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte, war sichtlich beeindruckt von den Würdigungen und den herzlichen Abschieden. Blättgen verabschiedete sich mit Hermann Hesses Gedicht „Stufen“, das er bereits 2002, zu Beginn seine erste Amtszeit, vorgetragen hatte. „Ein Stück meines Lebens bleibt zurück“, verabschiedete sich Blättgen, „es ist ein gutes Stück!“