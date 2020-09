Bad Rappenau. (fsd) Der erste Schritt ist gemacht: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung für die Wohnbebauung im Kurgebiet gefasst. Zusätzlich hat das Gremium eine Veränderungssperre erlassen, um einen ungestörten Verlauf des Verfahrens zu gewährleisten.

Dass es diese Änderung überhaupt in den Rat geschafft hat, ist der Bürgerinitiative (BI) "Rettet das Kurgebiet" um den Internisten Dr. Michael Thomas geschuldet. Er und seine Mitstreiter hatten vor allem mit einer Unterschriftenaktion auf die Probleme aufmerksam gemacht. In einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit werde das Kurgebiet zulasten der Anwohner überbaut, sagte Thomas im Juli bei einem Ortstermin. Manche fühlten sich nicht mehr wohl und erwägten wegzuziehen. Ziel der Anwohner ist es, die "umweltzerstörende, planlose und großräumige Überbauung" zu stoppen. "Gewünscht wird eine Bebauung, die sich an Grenzen hält und sich in bestehende Strukturen einfügt", sagte Thomas.

Der ursprüngliche Bebauungsplan wurde 1993 gefasst und damit zu einer Zeit aufgesetzt, in der die Stadt mit einer weiteren starken Entwicklung der Kurbetriebe rechnete und die Wohnungsverdichtung vorangetrieben werden sollte. In zwei Bereichen sollte Gewerbe mit direktem Kurbezug angesiedelt werden. Mittlerweile hat sich aber gezeigt, dass keine solchen Gewerbeansiedlungen erfolgt sind. Vielmehr kam es in den zurückliegenden Jahren in großem Umfang zu Geschosswohnungsbau. Und genau das ist der BI ein Dorn im Auge.

"Wir streben eine Änderung von einem besonderen in ein allgemeines Wohngebiet an", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei. Er betonte aber auch, dass dies kein Ende der Nachverdichtung sei. Der Bau von Mehrfamilienhäuser soll im Kurgebiet nach wie vor möglich sein. "Aber eben kleiner und nicht so hoch."

Im Gremium stieß das Vorhaben auf Wohlwollen. So befürwortete Klaus Ries-Müller (ÖDP) den Aufstellungsbeschluss und sprach von einer "guten Basis, um eine weitere, übermäßige Verdichtung zu verhindern". Jedoch müsse man die Ausformulierungen im Laufe des Verfahrens abwarten. "Die innerörtliche Bebauung hat Grenzen. Und diese sind im Kurgebiet erreicht", betonte Ralf Kochendörfer (CDU).

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung sollen auch die erforderlichen Auto-Stellplätze pro Wohneinheit angepasst werden. Anders als im 27 Jahre alten Plan sollen dann zwei Parkflächen angelegt werden müssen. Auch damit wolle man die Wohnqualität sichern und gewährleisten, heißt es in der Gemeinderatsvorlage. Die fehlenden Parkplätze kritisierte im Juli auch die Bürgerinitiative. Manche Straßen seien sooft so zugestellt, dass beispielsweise die Müllabfuhr kaum bis gar nicht durch sie hindurch kommt.

Von den anwesenden Anwohnern gab es nach der Ratsabstimmung Beifall. "Wir waren alle sehr überrascht, wie problemlos unserem Anliegen zugestimmt wurde", sagte Thomas, der mit fünf Mitstreitern zur Gemeinderatssitzung in die Verbundschule gekommen war, und freute sich, dass nun Bewegung in die Sache kommt. Aber er kündigte auch an:"Wir sind darüber wirklich alle erleichtert und werden natürlich die endgültige Ausformulierung der Beschlüsse abwarten und kontrollieren."