Sinsheim/Waibstadt. (pol/kaf) Bei einem Unfall auf der B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei vor Ort der RNZ mitteilte, war die Frau gegen 8.40 Uhr mit ihrem Auto am Berufsschulzentrum in Richtung Waibstadt auf die Bundessraße gefahren. Im zweispurigen Bereich näherte sich auf der linken Spur ein Lastwagen, der das Auto offenbar nicht bemerkte und auf die rechte Spur wechselte.

Die Frau kam dadurch mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Böschung. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Beifahrer konnte mit leichteren Verletzungen selbst aus dem Wagen klettern, die eingeklemmte Fahrerin musste aufwendig gerettet werden. Ein Notarzt versorgte sie zunächst, anschließend brachte ein Rettungshubschrauber sie in eine Unfallklinik.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B292 zwischen dem Abzweig Daisbach und der Abfahrt beim Berufsschulzentrum voll gesperrt. Der morgendliche Berufsverkehr wurde umgeleitet. Dadurch kam es in der Sinsheimer Innenstadt zu langen Staus.