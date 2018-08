Von Angela Portner

Eppingen. Er ist ein Unikum mit Bodenhaftung und in der Bevölkerung bekannt wie ein "bunter Hund". Die Rede ist von Heinrich Vogel, ehemaliger Stadtrat, langjähriger Heimatfreund und Stadtführer mit "Herz und Hirn". Er war maßgeblich an der Gründung der Veranstaltungsreihe "Halbe nach Fünf" beteiligt und begeistert dabei mit unterhaltsamen, aber historisch fundierten Geschichten aus der Vergangenheit seiner Heimatstadt, die er anschaulich und mit viel Humor erzählt.

Aufgewachsen ist Vogel in und neben blühender Natur einer an das Elternhaus angrenzenden Gärtnerei. Zu Kriegsende flüchtete die Familie vor dem Bombenhagel der Amerikaner in den Rathauskeller. Danach verlor sie unter der Besetzung der Franzosen, die in "Siegermanier" Frauen und Mädchen vergewaltigten sowie Häuser und Geschäfte plünderten, ihr Heim. Erst mit der Entscheidung zur Gebietsverteilung bei der Potsdamer Konferenz konnten die Eppinger aufatmen. Die Amerikaner zogen ein: "Mit denen hatten wir jede Menge Spaß." Sie führten eine Schulspeisung ein und verteilten großzügig Kaugummi, Schokolade, Kaffee und grüne Büchsen mit "Corned beef". Seine "eindrucksvolle Kindheit" sei geprägt gewesen vom Wiederaufbau der Stadt, von sich breitmachender Entspannung und dem "ungemeinen Willen der Eppinger, aus dem problembeladenen Tal dieser Zeit" herauszufinden.

Schon damals wurden Solidarität und Gemeinsinn groß geschrieben und man half sich, wo man nur konnte, erzählt Vogel. Eine abgebaute Baracke aus dem auf Rohrbacher Gewann liegenden Krähenhorst diente der Familie in den Nachkriegsjahren als neues Heim. Nachbarn halfen es einzurichten, spendeten Möbel, Kleidung und Spielzeug für ihn und seine ältere Schwester. Vogel erinnert sich auch an eine rote Baseballkappe, die er bis zum Abitur getragen hat. Erhalten hatte er sie mit dem ersten Care-Paket der Amerikaner, in dem außerdem Schokolade, Fleischbüchsen und Bohnenkaffee waren: "Das war ein Fest."

Heinrich Vogel ist in Eppingen als Sohn eines Schreinermeisters geboren und aufgewachsen. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und drei Töchter sowie vier Enkelkinder. Der Gymnasiallehrer war 15 Jahre Stadtrat und machte sich dabei besonders für die Entwicklung von Bildung und Kultur stark. 2014 erhielt er für sein kommunalpolitisches Engagement den Wappenteller der Stadt. In diesem Jahr wurde er von den Heimatfreunden zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Von seinen Vereinskollegen wird er als wertvoller Rat- und Ideengeber, unterhaltsamer Geschichtenerzähler, aber auch als herausragender Heimatkundler mit fundierten Kenntnissen zur Stadthistorie geschätzt. Außerdem ist Vogel Ehrenmitglied beim Tennisclub, Fußballverein sowie Turn- und Sportverein. In Letzterem ist er trotz seiner inzwischen 80 Jahre immer noch als Übungsleiter und Sportabzeichenobmann aktiv.

"Wen interessiert denn schon das alte Gelump", hat man ihn 1976 gefragt, als er sich zur ersten Stadtführung aufmachte. Doch Vogel hatte sein Element gefunden. Die Geschichte und vor allem die Geschichten der Eppinger zu erzählen, wurden zu seiner großen Leidenschaft. Schmun-zelnd berichtet er da, wie die amerikanischen Besetzer ihr Huhn erst in Lehm tauchten und dann ins Feuer warfen, vom kommunikativen und lustvollen Treiben auf dem Marktplatz, der im Bürgermund auch gern "Schlingelmarkt" genannt wurde, oder vom Händler Geier, der seine unverkäuflichen Salzheringe kurzerhand mit den Worten in die Elsenz warf: "Geht ihr wieder hin, wo ihr hergekommen seid."

An erster Stelle steht für Vogel die Familie: "Sie ist die Basis für jede Form der Entwicklung." Dankbar ist er für die Liebe seiner Frau Sabine und die Zuneigung seiner Kinder. Danach gefragt, was für ihn das Leben in Eppingen so lebenswert macht, verweist er exemplarisch auf die Restaurierung des "Rosettenhauses" in der Altstadtstraße, einer Gemeinschaftsarbeit von örtlichen Firmen, Heimatfreunden und engagierten Bürgern. Das sei ein gutes Beispiel für den großen Zusammenhalt und das einzigartige Gemeinschaftsgefühl: "Die Eppinger lieben ihren Wald, Eppingen und die Eppinger und würden alles für ihr Wohl tun."