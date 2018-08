Von Inga Jahn

Sinsheim. Nachdem der Juli zu einem der heißesten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zählt, scheint es so, als wolle es der August ihm gleich tun. Rekordmessungen von über 39 Grad Celsius läuteten die Sommerferien ein. Doch trotz Hitze und Ferien gibt es einige, die arbeiten müssen, während andere nach Abkühlung suchen - beispielsweise in Eisdielen oder im Freibad.

Und obwohl die Chefin des Eiscafés "Roma" in der Bahnhofsstraße unerwarteten Personalmangel hat und seit Wochen sieben Tage die Woche beinahe rund um die Uhr arbeitet, ist sie herzlich und gut gelaunt. Auf die Frage, ob sie sich kühlere Temperaturen wünscht, antwortet sie klar: "Nein, bitte nicht. Es soll ruhig so schön bleiben." Immerhin tue die Klimaanlage hinter der Theke ihr Bestes, damit das Personal trotz Stress vor allem am Nachmittag und Abend einen kühlen Kopf bewahrt. Einzig der Ausfall der Kühlsysteme bringt die Chefin aus dem Konzept. Das allerdings bekommen ihre Kunden im besten Fall nicht mit - immer freundlich bleiben ist in solch unvorhergesehenen Situationen die Devise.

Am besten verkaufen sich in den Eisdielen der Stadt fruchtige Eissorten wie Mango und Wassermelone. Die Schokomonster kommen allerdings auch auf ihre Kosten und bestellen fleißig die Eissorte "Cookies". Das Fazit der Eisdielenbesitzer bleibt auch trotz Schweiß und Hitze ein positives: Die Kundschaft sei zahlreich wie immer, der Sommer komme nicht unerwartet, und die Ferien ließen das Stresslevel wieder etwas sinken.

Auch andere Läden der Stadt, die nicht mit unmittelbarer Abkühlung dienen können, haben regulär geöffnet. Die Blumenbinderinnen wollen sich über die Hitze nicht beklagen. "An solchen Tagen wird viel zu viel gemeckert. Wir sollten uns eher über so tolle Tage freuen." Natürlich müsse man Abstriche machen - auch beim Blumenkauf.

Tipps bei der Auswahl der Blumen bei heißen Temperaturen gibt die Blumenverkäuferin ebenfalls: Am besten halten Blumen mit dicken Stängeln, beispielsweise Sonnenblumen. Hortensien könne man nach dem Kauf auch trocknen, so habe der Kunde länger etwas davon. Wenn es jedoch trotzdem ein Strauß sein soll, so sollte dieser regelmäßig frisch angeschnitten werden. Auch das Wasser sollte täglich gewechselt werden. So habe man am längsten etwas von seinen Blumen.

In der Backstube läuft ebenfalls der reguläre Betrieb. Gut hat es der, der schon in aller Herrgottsfrüh anfängt. Problematisch wird es erst dann, wenn die Brötchen auf Grund der Wärme nicht mehr aufgehen. "Dann gibt es ganz komisch aussehende Brötchen, aber die kann man genauso essen", stellt die Bäckerin im Bäcker Hollenbach fest. Die Kunden verschlage es momentan aber eher in die Eisdiele. "Den Rückgang der Kunden merkt man vor allem abends. Da können wir den Laden manchmal sogar schon vor Ladenschluss dicht machen", berichtet sie.

Das Freibad kann sich ganz und gar nicht über einen Kundenrückgang beschweren. Einige hundert Sonnenliebhaber suchen hier Tag für Tag nach einem angenehmen Plätzchen mit Abkühlungsmöglichkeit im Wasser. Andreas Uhler, Leiter der Stadtwerke, die das Freibad betreiben, freut sich über den regen Besuch: "Wir können froh sein, dass das Wetter so ist", sagt Uhler, auch wenn es für sein Personal enorme Anstrengung bedeute, die rund 2800 Badegäste tagtäglich zu beaufsichtigen.

An heißen Tagen kommen einige der Gäste nicht nur aus der Umgebung, sondern auch von weiter weg. "Man braucht jedoch keine Angst haben", merkt Andreas Uhler an, "Wir haben genug Kapazitäten, so dass wir niemanden nach Hause schicken müssen, falls es mal wirklich voll wird." Es sei für alle genug Liegeplatz. Einzig der Personalmangel macht Uhler zu schaffen. "Dies ist jedoch nicht nur in Sinsheim ein Problem", stellte der Oberbürgermeister Jörg Albrecht fest: "Dieses Problem haben einige Schwimmbäder in der Umgebung."

Die Gewinnerin Annette Hettich mit ihrem Sohn Kilian, umrundet von ihren Gratulanten Jörg Albrecht (rechts), Andreas Uhler (links) und Badleiterin Tina Steinrück. Foto: Inga Jahn

Ein ganz besonderer Gast war Annette Hettinger aus Dühren. Sie und ihr Sohn Kilian konnten es kaum fassen, als sie am gestrigen Freitag von Jörg Albrecht bereits hinter der Kasse in Empfang genommen wurden. Ungläubig schauten die beiden, bis sie begriffen, dass es kein Scherz war, den Albrecht machte: Anette Hettinger war nicht nur die 187. Besucherin am Freitagmorgen, sondern auch hunderttausendste Besucherin dieses Jahres. Freudig überreichte ihr der Oberbürgermeister einen Strauß Blumen, in dem eine Saisonkarte zu finden war. "So ein Zufall. Da entscheidet man sich ganz spontan, schwimmen zu gehen, und wird dann so herzlich empfangen. Was eine Überraschung", sagte Anette Hettinger freudestrahlend.