Von Alexander Rechner

Angelbachtal.Seine Begeisterung für soziale Medien ist verflogen. Eigentlich hat Dr. Axel Derks dort gerne Beiträge veröffentlicht. Doch seit einem Jahr ist sein Blick bang, wenn er vormittags im Internet surft. Der 74-Jährige ist Opfer von Beleidigungen, Bloßstellungen und Verleumdungen. Der ehemalige Landarzt aus Angelbachtal fühlt sich wehrlos. Von einem anonymen Nutzer muss er sich als "Der Hassprediger", "Dorfkasper" oder "Dummbabbler" bezeichnen lassen. Für jeden in Facebook sichtbar. "Das zehrt mittlerweile an meinen Nerven", sagt der Rentner, der in seinem Leben viel erlebt hat – und normalerweise sich auch zu wehren weiß.

In den sozialen Netzwerken allerdings stößt der ehemalige Kommunalpolitiker an seine Grenzen. Seine Bitten um Unterstützung blieben ohne Erfolg. Der kalifornische Internetriese Meta, dem die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram gehören, stellt "keine rechtswidrigen Veröffentlichungen" des von Derks gemeldeten Profils fest. Daher sehe sich das Unternehmen außerstande, gegen diese Beiträge Maßnahmen zu ergreifen.

Aber wie soll er sich gegen diese aus seiner Sicht nicht akzeptablen Veröffentlichungen zur Wehr setzen? Die Frage stellt sich Derks immer und immer wieder. Allein der Name der Urheberin oder des Urhebers fehlt ihm. Der Gang zur Polizei brachte auch nicht die erhoffte Besserung. "Die Beamten waren nach meiner Anzeige zwar engagiert", so Derks. Doch den Schleier, hinter dem sich die Nutzerin oder der Nutzer verbirgt, konnten sie auch nicht lüften. Bis heute hat er keine IP-Adresse, über die man die Person identifizieren könnte. Dies zu akzeptieren, fällt dem Rentner schwer. "Es geht schließlich auch um meine Reputation", sagt Derks. Bis zu seiner Rente praktizierte er im Ort, kennt die Menschen – und sie kennen ihn. Solche Veröffentlichungen sprechen sich auch herum.

Die Beleidigungen wollen und wollen nicht aufhören. So musste er lesen: "Derks, Angelbachtals kommunalpolitische Niete". Der ehemalige Gemeinderat weiß um seine Art, wie er sich für die Gemeinschaft einbringt. "Ich versuche, etwas Positives zu erreichen", so Derks. Deshalb hat er sich regelmäßig eingebracht – mit Ideen und Verbesserungsvorschlägen. Dass das nicht immer auf große Gegenliebe stößt, weiß der Rentner. Als nicht immer einfacher Zeitgenosse hat er sich einen Namen gemacht. Der aber nicht beleidigend und mit "offenem Visier" in Erscheinung tritt, das ist Derks wichtig. Gerechtigkeit und Ruhe will er, denn seine Partnerin hat wie er auch gesundheitliche Probleme.

Betroffene von Cybermobbing sollten sich zunächst an die Betreiber der sozialen Netzwerke wenden. Diese müssen nach dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz bei einer Beschwerde prüfen, ob rechtswidrige Inhalte vorliegen. Offensichtlich rechtswidrige müssen innerhalb von 24 Stunden gesperrt oder gelöscht werden, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Über andere Inhalte müssen die Anbieter unverzüglich entscheiden, üblicherweise bedeutet dies innerhalb von sieben Tagen. Sollte das Unternehmen nicht tätig werden, rät der Experte, eine Beschwerde beim Bundesamt der Justiz einzureichen. "Damit können die Verbraucher nochmals Druck auf den Anbieter ausüben", so Buttler.

Wenn die Anbieter auf eine Beschwerde nicht reagieren, kann auch gegen das Unternehmen mit einer Klage vorgegangen werden: "Da dieses eine rechtswidrige Handlung nicht unterbindet, ist das Unternehmen ein Störer und kann verklagt werden", erklärt Buttler. Parallel dazu sollte man Strafanzeige erstatten. "Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens könne dann die IP-Adresse in Erfahrung gebracht werden", sagt der Fachmann. Durchweg benötige man aber durchaus einen langen Atem. Gerichtliche Verfahren könnten dauern, da die Handhabe gegen die häufig im Ausland befindlichen Unternehmen schwierig sei, so Buttler.

Derks will seine Ruhe – und vor allem Frieden. Deshalb hat er eine Entscheidung für sich getroffen: Er will die Beiträge in den sozialen Medien so weit wie möglich ignorieren.