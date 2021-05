Angelbachtal. (ram) Die Mehrzweckhalle beim Sportplatz Michelfeld gehört jetzt offiziell der Gemeinde. Nach verschiedenen juristischen Hürden und dem einstimmigen Votum der Mitgliederversammlung des TSV Angelbachtal im März konnte im April der Gemeinderat der Übernahme zustimmen. Dieser Tage wurde von den TSV-Vorständen Matthias Edinger, Hans-Peter Mocsnek und Oliver Leier in der Sporthalle mit Bürgermeister Frank Werner der Übergabevertrag unterzeichnet.

Die Sporthalle neben Sportplatz und TSV-Clubhaus am Michelfelder Waldrand blickt auf eine rund 60-jährige Geschichte zurück. Errichtet wurde die Halle einst hauptsächlich von Ehrenamtlichen des Vereins. Doch der Zahn der Zeit nagte am Gebäude, aufgrund schlechter Dämmung verschlang die alte Ölheizung zuletzt Unsummen an Vereinsgeldern.

Doch auch das Dach und die Gebäudetechnik machen eine umfangreiche Sanierung erforderlich, die der Verein jedoch nicht tragen konnte. Deshalb kam schon vor längerer Zeit die Übernahme der Halle durch die Gemeinde ins Gespräch. Bei dieser ist die Halle Teil des vor einigen Jahren beschlossenen kommunalen Sportflächenkonzepts.

Die für die Sanierung notwendigen Planungen der Gewerke wurden in den vergangenen Monaten bereits vorangetrieben, mit der Übergabe der Halle können jetzt die Ausschreibungen erfolgen, erklärte Bürgermeister Werner. Baubeginn der auf 2,65 Millionen Euro geschätzten Maßnahme soll im Sommer sein.