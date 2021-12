Von Ralf März

Angelbachtal. Trockenheit und Hitze machen auch dem Angelbachtaler Wald zu schaffen. Das wurde einmal mehr bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Und die Hitze sorgt natürlich auch für einen größeren Wasserbedarf im Ort, was ebenfalls ein Punkt auf der Tagesordnung war.

So wie es aussieht, wird der Wald trotz hoher Holznachfrage und damit einhergehender höherer Preise auch im kommenden Jahr keinen Gewinn erwirtschaften. "Wir gehen mit angezogener Handbremse ins Rennen", erklärte Forstrevierleiter Bernd Niederer hinsichtlich des Holzeinschlags. Der Wald müsse sich nach den trockenen und heißen Sommern erholen. Die großen, alten Bäume bräuchten noch mindestens zwei solche feuchten Sommer wie in diesem Jahr, sagte Niederer.

Zuvor war auch Forstbezirksleiter Philipp Schweigler auf die Schäden an den großen Buchen eingegangen, die zum Teil vom Boden aus gar nicht erkennbar seien. Die Bäume sterben demnach von der Krone her ab, weil diese bei Trockenheit und Hitze nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werde. Zahlreiche solcher kranker oder abgestorbener Buchen könne man derzeit im Gemeindewald finden, doch der Einschlag sei aufwendig, von den trockenen Baumkronen gehe auch eine große Gefahr für die Arbeiter aus. Doch auch von anderen Schäden durch Insekten, Borkenkäfer und Pilze mussten die Forstexperten berichten, die sich in den Jahren 2019 und 2020 deutlich gezeigt hatten.

Einschläge seien in der gerade begonnen Holzerntesaison vor allem in den beiden Waldgebieten in Michelfeld geplant, nachdem im vergangenen Winter der Schwerpunkt in Eichtersheim lag. Brennholz werde es aber in Eichtersheim wie in Michelfeld geben, allerdings voraussichtlich erst im Januar, sagte Niederer auf Nachfrage von Gemeinderat Jürgen Lutz (Freie Wähler). Der Brennholzpreis wird nach sieben Jahren leicht angehoben und beträgt für gerücktes Polterholz bei Buche 60 Euro und bei Eiche/Esche 57 Euro je Festmeter.

Ob es aufgrund der gestiegenen Preise möglich ist, dass Bürger markierte Bäume im Wald selbst einschlagen, wollte GAL-Gemeinderat Heimo Linse wissen. Dies werde man nicht anbieten, erklärte der Förster, der von vielen schlechten Erfahrungen damit sprach. Schlagraum werde es aber geben.

Fraktionskollege Christoph Haag wollte von den Forstexperten angesichts der hohen Holznachfrage wissen, ob "der Wald denn Wald bleibt?" Hier wurde auf die seit Jahrzehnten betriebene nachhaltige Forstwirtschaft verwiesen. Die Grundlage für den jährlichen Holzeinschlag bilde eine zehnjährige Planung für die Maßnahmen im Gemeindewald, die unter anderem übermäßige Holzernte verhindern soll.

Eingeschlagen werden sollen im kommenden Jahr rund 1950 Festmeter Holz. Die Erträge werden im Forstbetriebsplan mit rund 140.000 Euro geplant, die Ausgaben mit etwa 157.000 Euro, was zu einem negativen Ergebnis von etwas mehr als 17.000 Euro führe. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat den forstwirtschaftlichen Betriebsplan für 2022.

Gute Nachrichten gab es hingegen für die Einwohner: Sowohl die Wasser- als auch die Abwassergebühren werden fürs kommende Jahr nicht erhöht. Einstimmig und ohne Diskussionen folgte der Gemeinderat dem Vorschlag von Rechnungsamtsleiter Peter Horsinka, der die Kosten und daraus resultierend die Gebühren kalkuliert hatte.

Die zurückliegenden, wärmeren Sommer hatten für einen erhöhten Bedarf an Wasser gesorgt und damit auch die Einnahmen steigen lassen, sagte Horsinka. Allerdings wurde mit der Hauptstraßensanierung und weiteren Maßnahmen auch ins Wasser- und Abwassernetz investiert. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten in der Michelfelder Friedhofstraße, was aber erst in den kommenden Jahren Auswirkungen auf die Gebühren haben werde.

Kalkuliert wurde mit einem Verkauf von 230.000 Kubikmetern Wasser im kommenden Jahr, was in etwa dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspricht, sagte der Rechnungsamtsleiter. Zuletzt angehoben wurden die Kosten für Frischwasser und Schmutzwasser zum Jahresbeginn 2020. Sie werden auch für das Jahr 2022 so bleiben: Ein Kubikmeter Wasser kostet damit 1,98 Euro plus sieben Prozent Mehrwertsteuer, ein Kubikmeter Schmutzwasser 2,23 Euro. Unverändert ist seit dem Jahr 2015 die Niederschlagswassergebühr mit 28 Cent je versiegeltem Quadratmeter Grundstücksfläche.