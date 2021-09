A6 bei Neckarsulm. (jubu) Bei einem Lastwagenunfall liefen am Montagabend mehrere hundert Liter Diesel aus. Danach musste die A6 bei Neckarsulm für die Reinigungs- und Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt werden.

Am Montag kurz vor 20 Uhr war ein Sattelzug zwischen Heilbronn/Neckarsulm und dem Weinsberger Kreuz unterwegs. An der Fahrbahnteilung bei der Abfahrt Neckarsulm fuhr der Lastwagen dann über mehrere transportable Betonsperren, wobei der Diesel-Tank abriss. Der Sattelzug fuhr noch rund 100 Meter weiter und blieb dort schwer beschädigt stehen. Die Fahrbahn war danach mit Betontrümmern übersät.

Danach verteilten sich große Mengen Diesel auf der Fahrbahn und liefen auch noch ins angrenzende Erdreich der aufgebaggerten Baustelle. Das Umweltamt prüfte am Abend, ob die Erde abgetragen werden muss.

Die Autobahn Richtung Nürnberg blieb am Montagabend für die aufwendigen Reinigungsarbeiten stundenlang voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Für die Feuerwehrleute aus Neckarsulm ist sowas mittlerweile ermüdender Alltag: Erst am Montagmorgen hatte ein anderer Lastwagen die Betonsperren niedergemäht und so für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Das gleiche passierte am vergangenen Samstag.

