Neidenstein/Epfenbach. (bju) Respekt vor einem Tierleben kann man der Person nicht attestieren, die ihre Haushasen in freier Wildbahn aussetzte. "Einfach eine Sauerei", so die Meinung der Neidensteiner Familie Fletterer, die die zwei Langohren in einem Waldstück zwischen Epfenbach und Neidenstein entdeckt hatte. "Solche Tiere leben nun mal nicht nur vom liebevollen Streicheln. Nahrung und Sauberkeit gehören ebenfalls zu einer artgerechten Haltung." Irgendeinem Menschen ist das wohl zu viel geworden. Dafür haben die beiden Hasen jetzt ein neues Zuhause im Burgdorf gefunden, denn für die tierfreundliche Familie war klar, dass sie bei ihnen unterkommen können. Das Aussetzen von Tieren ist übrigens keineswegs ein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Mit bis zu 25 000 Euro kann das Aussetzen eines Tieres laut Tierschutzgesetz geahndet werden. Aussetzen liegt vor, wenn das Tier freigelassen wird, ohne dass an die Stelle der bisherigen menschlichen Obhut eine neue Obhut tritt. In der Rechtsprechung muss der Beschuldigte beweisen, dass das Entlaufen nicht gewollt war.