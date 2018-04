Peter (links) und Bernd Zipse von der Steinsbergkellerei haben in diesem Jahr erstmals die Rollen getauscht, arbeiten im Weinberg aber gemeinsam an der 'Generation 4' und anderen Gewächsen. Fotos: Kegel

Peter (links) und Bernd Zipse von der Steinsbergkellerei haben in diesem Jahr erstmals die Rollen getauscht, arbeiten im Weinberg aber gemeinsam an der 'Generation 4' und anderen Gewächsen. Fotos: Kegel

Sinsheim-Weiler. (tk) Deutlich früher als sonst hat am Steinsberg die Weinlese begonnen. Die Steinsbergkellerei - im ersten Jahr unter der Leitung von Jungwinzer Peter Zipse - brachte bereits Ende vergangener Woche ihren ersten Kerner heim. Der Blick aufs Refraktometer zeigte 90 Öchslegrade bei "gesundem, reifem Lesegut".

So früh anzufangen, war eine der ersten unternehmerischen Entscheidungen des gerade mal 21-Jährigen. Früh im Herbst, aber zu einigermaßen vorgerückter Tageszeit am späten Vormittag, wenn die Trauben vom Morgentau schon abgetrocknet sind. "Regen wär' jetzt nicht optimal", sagte Peter Zipse an jenem Tag. Und als der Kerner - "noch nie haben wir mit Kerner angefangen", schildert Senior Bernd Zipse nicht ohne Stolz - weitgehend im Keller war, regnete es einige Tage lang.

Auf Touren kommt die Lese in den aktuellen Sonnentagen. Zwar wolle man es in Sachen Lesezeitpunkt "entspannt angehen" lassen - "die Qualität nimmt zu". Sei die Zeit aber gekommen, würden "Nachschichten eingelegt", sagt Peter Zipse, um die Trauben im gesunden Stadium aber mit ausgereiftem Bukett und viel eigenem Mostgewicht hereinzubekommen. Edelfäule will Zipse vermeiden, da das seiner Vorstellung "von einem gesunden, reinen Wein" im Weg stünde. Auch der Spätburgunder habe aktuell deutlich über 80 Oechsle, sei voraussichtlich aber erst Anfang Oktober an der Reihe. Auxerrois und Müller Thurgau werden in diesen Tagen zum Teil schon gelesen, es folgen vermutlich Weiß- und Grauburgunder. Die Lese endet mit Traminer und Riesling.

Wobei, wie Zipse schildert, die Natur ihm eine nicht geringe Zahl an Unwägbarkeiten und Bauchentscheidungen abringt. Derzeit würden alle zwei bis drei Tage die Mostgewichte kontrolliert; 600 Arbeitsstunden pro Jahr und Hektar würden beim Qualitätsweinsortiment aufgebracht; seinem Spitzensortiment, das er "Generation 4" nennt, lasse er deren 1400 angedeihen. Die Hauptarbeit, sieht der profilierte Jungwinzer, der auch die alten Lagebezeichnungen wie "Kapellen-" oder "Herrenberg" pflegt, "im Weinberg". Im Keller würde lediglich der Feinschliff gemacht, wenn auf schonendes Abpressen und Abbeeren Wert gelegt wird, wenn Weißwein nach zwischen zwei und zehn Stunden von der Maische kommt oder Rotwein maischevergoren wird. "Damit kann man dann spielen", sagt Peter Zipse, der alles in allem mit einem hervorragenden Jahrgang rechnet. "Die Voraussetzungen sind da. Der frühe Lesebeginn liege an der frühen Blüte. "100 Tage nach der Blüte wird gelesen" lautet eine Faustregel.

Die Kirschessigfliege - ein Schädling der den Winzern landauf, landab Probleme macht und die Beeren anbeißt, woraufhin ein unkontrollierter Gärungsprozess beginnt - mache in Weiler hauptsächlich "in kühlen, windstillen Lagen" Probleme, wo bis zu 30 Prozent der Rebstöcke befallen sind. Aber die kleinen Fliegen liebten den Wind nicht, der oft am Steinsberg weht und ließen sich mit einfachem Kalk vorbeugen oder in Schach halten. Zipse macht den Test und rüttelt an einem Weinstock: "Schauen Sie - es fliegt keine einzige Fliege weg."