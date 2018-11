Bretten/Eppingen/Sinsheim. "Sympathische Vielfalt - Kraichgau und Stromberg wollen gemeinsam werben", lautet die Schlagzeile am 10. März 1993 zur Gründung des Tourismusverbandes Kraichgau-Stromberg e.V. Vor 20 Jahren wurden die beiden bereits einzeln erfolgreichen Fremdenverkehrsgemeinschaften Stromberg und Erholungsgebiet Kraichgau verschmolzen und der frisch aus der Taufe gehobene Tourismusverband "Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V." konnte seine Aktivitäten aufnehmen.

Meilensteine, wie die Beschilderung und Eröffnung der Weinstraße Kraichgau-Stromberg in den Jahren 1995 und 1996, erste Messeauftritte bei der CMT in Stuttgart, Aktionen zu Jubiläen von Brettens Melanchthon und dem Kloster Maulbronn 1997, die Bewerbung der Tourismusregion Kraichgau-Stromberg als "Land der 1000 Hügel" und Projekte wie die Radwegebeschilderung mit Radkartenset 2010 sowie die Installation von Wohnmobilstellplätzen mit Erstauflage der Wohnmobilstellplatzkarte 2012, hat der Kraichgau-Stromberg Tourismus in den vergangenen 20 Jahren erfolgreich umgesetzt.

Auch die Übernachtungszahlen der letzten 20 Jahre sprechen für eine positive Tourismusentwicklung. 1993 hatte die Region 551 304 Übernachtungen zu verzeichnen. Bis im Jahr 2005 kam es zu einem Anstieg auf 765 840 Übernachtungen, der weiter anhielt und im vergangenen Jahr bei 895 533 Übernachtungen lag.

Klaus Holaschke, der 1. Vorsitzender des Tourismusvereins, zeigte sich am Freitagabend auf der Weingala in Oberderdingen, zu der der Tourismusverein seine Mitgliedskommunen, alle Vertreter der Gremien, Gründungsmitglieder und die ehemaligen Geschäftsführerinnen zur gemeinsamen Feier des 20-jährigen Bestehens eingeladen hat, stolz auf die vergangene Entwicklung. "Diese und weitere touristische Maßnahmen zur Vermarktung der Wein- und Urlaubsregion deutschlandweit wären in den letzten 20 Jahren ohne die gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedskommunen aus fünf Landkreisen und deren Leistungsträger nicht möglich gewesen", so Holaschke bei seinem Rückblick.

Kerstin Bauer, die seit November 2012 die Geschäftsstelle des Vereins in Bretten führt, blickt positiv in die touristische Zukunft der Region. "Wir müssen unsere Vielfalt bündeln und touristische Schwerpunkte setzen". Um dies umzusetzen, wird in den nächsten Wochen und Monaten eine Zielgruppen- und Marktanalyse in der gesamten Region durchgeführt. Bauer sieht es als Aufgabe des Verbandes, durch das Anbieten von Qualitätsmaßnahmen den Beherbergungsbetrieben, der Gastronomie wie auch den touristischen Mitarbeiter der Gemeinden unterstützend zur Seite zu stehen.

Durch das Programm führte Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. In seiner Doppelfunktion als Vorsitzender des baden-württembergischen Tourismusverbandes und als ehemaliger Weinjournalist moderierte er die Weinprobe des Galamenüs mit erlesenen badischen und württembergischen Weinen aus den Mitgliedskommunen. "Das Trio" aus Ubstadt-Weiher umrahmte mit schwungvoller Akustikmusik.