Von Rainer Köhl

Sinsheim. Dass die 1. Sunnisheimer Klaviertage internationales Spitzenniveau haben, konnte man feststellen beim Auftritt von Claire Huangci in der prächtig besuchten Stiftskirche. Was die 23-jährige New Yorker Pianistin ablieferte, war ein Feuerwerk hochkarätiger Klavierartistik und eine von Anfang bis Ende fesselnde musikalische Sternstunde.

Mit zehn Jahren spielte sie ein Konzert im Weißen Haus auf Einladung von Bill Clinton, studierte am renommierten Curtis Institute in Philadelphia, gewann zahlreiche Preise, darunter den 2. Preis im letztjährigen ARD-Wettbewerb. Und mit Weltklasse-Orchestern konzertiert sie immer wieder. Dass Claire Huangci eine ganz außergewöhnliche Künstlerin ist, konnte man in Sunnisheim von Anfang an feststellen. Chopin spielte sie im ersten Teil. Tief versonnen und wunderbar suggestiv gestaltend, brachte sie große Empfindung in der 1.Ballade g-moll, entfachte dann überbordende Leidenschaft in den schnellen Abschnitten: lodernd, hochtourig rasend, konnte sie einem mit wahnwitzigen Beschleunigungen schon mal schwindelig spielen. Wie entfesselt war dieser Beginn.

Den Walzer F-Dur ließ sie folgen, ließ Eleganz und Tiefe in lustvoll auftrumpfendes Spielvergnügen umschlagen, kontrastierte das Sinnierende mit aufgewecktem Witz. Umwerfendes Feuer und Temperament entwickelte Claire Hunagci den ganzen Abend lang und absolut zauberhaft war es, welch reiches Reservoire an Farben, Nuancen sie dem Flügel abgewann. Ein hochrasantes Vergnügen machte sie aus dem e-moll Walzer, gab ihm unwiderstehlichen Schwung. Erlesene Feintönung, große Seele und tiefe Empfindung gewann die Pianistin zu Beginn des "Andante spianato e Grande Polonaise" Es-dur. Ein gleißendes Brillantfeuerwerk entfachte sie aus der Polonaise, und mit einer fabelhaften Technik ließ sie die rasanten Töne wie Kristalle perlen und glitzern. Das war ein Spiel voller klanglicher Wunder, erlesener Preziosen und unerhörter Feinheiten.

Beethovens 32 Variationen c-moll ließ Claire Huangci nach der Pause folgen: ein elektrisierendes Spiel mit furios anstürmenden Läufen und erregenden Leidenschaften: präzise eingraviert war jeder Ton bei noch so hohem Tempo. Furios aufgerüttelte Verflechtungen und insistierende Verdichtungen steigerte die amerikanische Pianistin zu einem überaus elektrisierenden Spiel.

Fünf Stücke aus Prokofjews "Romeo und Julia" folgten, und dabei eröffnete sie wunderbar zart getönte Poesie, erlesene Klänge ebenso wie umwerfende Spiellust und tänzerischen Schwung.

Zu einem furiosen Sturmlauf formte sie schließlich Mendelssohns Fantasie-Sonate fis-moll: atemberaubend war das Spiel des zierlichen Persönchens. Begeisterter Jubel war Claire Huangci am Ende sicher, wofür sie sich mit drei Zugaben bedankte, mit Nikolai Kapustin, und der romantischen "Amelie"-Musik.