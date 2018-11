Sinsheim. (bju) Acht Monate lang haben sich acht Firmen aus Sinsheim und Zuzenhausen "fit für die Zukunft" gemacht. Im Rahmen des Projekts " Nachhaltiges Wirtschaften in der Metropolregion Rhein-Neckar" steigerten sie ihre Energieeffizienz, optimierten Abfall- und Wassermanagement und bauten ein Umweltmanagementsystem auf. Dafür bekamen sie nun im festlichen Ambiente in der Rhein-Neckar-Arena ihre Zertifikate. Das Umweltministerium Baden-Württemberg fördert das Projekt.

Neben LED-Beleuchtung, Installation von Photovoltaik- und Windkraftanlagen wurden unter anderem Elektrofahrzeuge angeschafft und die Abfalltrennung optimiert. In individuellen Vor-Ort-Beratungen und Workshops, die von Umweltrecht bis Projektorganisation alle relevanten Themen behandeln, wurden von den Teilnehmern Maßnahmen erarbeitet, um ihren Energieverbrauch ressourcenschonender zu gestalten. Gleichzeitig fand ein Erfahrungsaustausch statt und wurden Programme entwickelt, um die Kosten des Energie-, Wasser- und Betriebsmittelverbrauchs sowie Abfallaufkommen zu senken. Nach der Prüfung durch eine unabhängige Kommission wurden dann die Firmen ausgezeichnet, die alle umweltrelevanten Vorschriften erfüllen, Energieeffizienzmaßnahmen integriert und die Voraussetzungen zur Weiterentwicklung geschaffen haben.

Auf der Prämierungsveranstaltung, die von Nicola Lender vom Umweltkompetenzzentrum Rhein-Neckar moderiert wurde, begrüßte deren Geschäftsführer Prof. Dr. Dietfried Günter Liesegang die teilnehmenden Unternehmen, die in Zukunft "Umweltbelange mit betriebswirtschaftlichen Erfordernissen in Einklang bringen." Für Ministerialdirigent Martin Eggstein vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg ist dieses Projekt ein "Vorbild für die Gemeinschaftsaufgabe vor Ort". Es sei ein weiterer Schritt, "die Metropolregion als eine Hochburg des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu etablieren".

Bernd Kappenstein von der Initiative Energieeffizienz MRN sieht für die Firmen dadurch einen Wettbewerbsvorteil sowie eine Zukunftssicherung durch frühzeitige Kostensenkung und mehr Geld, das in andere Projekte investiert werden könne. Lisa Prechtl vom Beratungsunternehmen Arqum aus Stuttgart stellte die Unternehmen und ihre Erfolge vor. Schnell hätten diese erkannt, dass "Ökologie eng mit Ökonomie verbunden" sei, und sich so auch beträchtliche Rentabilitätssteigerungen erzielen lassen.

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Bürgermeister Dieter Steinbrenner aus Zuzenhausen überreichten zusammen mit dem Ministerialdirigenten die Urkunden mit dem Gütesiegel "Nachhaltiges Wirtschaften MRN". Beide Verwaltungschefs lobten das Engagement der Unternehmen und auch die Vernetzung mit "NaWi +". Dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt wurde zusätzlich in Zusammenarbeit mit der Stadt Sinsheim, zwei Sinsheimer Schulen, Lehrern, dem Wirtschaftsforum Sinsheim, Unternehmen aus Sinsheim und dem Steinbeis-Innovationszentrum Logistik und Nachhaltigkeit im Rahmen des "Nachhaltigen Wirtschaftens MRN" durchgeführt.

Jens-Jochen Roth vom Steinbeis-Innovationszentrum erläuterte das Projekt "NaWi+ Zukunft im Verbund", bei dem Jugendliche an die Themen Erneuerbare Energien, Energie- und Ressourceneffizienz, Mobilität, Wasser, Abfall und rechtliche Grundlagen herangeführt werden. "Die Auszubildenden und Schüler wurden direkt in das Projekt eingebunden." 16 Schüler eines Seminarkurses der Max-Weber-Schule sowie sieben Auszubildende von sechs Unternehmen hätten diesen Weg von der "Theorie in die Praxis beschritten". Neben den gemeinsamen Workshops sei auch die "Regionalkonferenz Energie und Umwelt" besucht worden. "Mir sind die weitreichenden Einflüsse unseres Handelns bewusst geworden", so das Fazit eines Auszubildenden zum Ende des Projekts.

Moderatorin Nicola Lender wies abschließend darauf hin, dass weiterhin regelmäßige Arbeitskreise zu den Themen des betrieblichen Umweltschutzes unter den Teilnehmern stattfinden werden. "Auch diese Art der Nachhaltigkeit ist gefragt." Ein Schlusswort von Prof. Dr. Liesegang, der hoffte, "dass dieses Feuerwerk an Ideen und der Netzwerkgedanke" weiter bestehen würde, schloss den Prämierungsabend ab, der von der Band "Fate" mit Frontfrau Melanie Maria Fischer eindrucksvoll musikalisch umrahmt wurde.