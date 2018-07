So soll die Stadthalle nach Umbau und Modernisierung einmal aussehen. Besonders markant: Der neu gestaltete Eingangsbereich, der weiter nach vorne rückt und daher auch den seitherigen Parkplatz einschränkt. Neue Parkplätze gibt es dafür hinter der Halle. Foto/Grafik: ER_A

Sinsheim. (mw) Der Gemeinderat hat einen Knopf ans Projekt Umbau und Sanierung der Stadthalle gemacht. Bei einer Gegenstimme fasste die Ratsrunde in öffentlicher Sitzung den Projektbeschluss für "Sanierung und Umbau der Stadthalle auf Grundlage der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs". Ebenfalls eine Nein-Stimme wurde bei der Beauftragung des Büros E_RA mit den Architektenleistungen für die Sanierungs- und Umbauarbeiten gezählt.

Damit sind die rätlichen Vorarbeiten abgeschlossen, die mit dem Beschluss zur Durchführung des Architekten- Wettbewerbs im Juli begannen. Dem folgten die Beauftragung von vier Büros, die nach Vorgaben des Ratsbeschlusses Entwürfe einreichten, die Entscheidung für zwei Architekturbüros im Dezember, die ihre überarbeiteten Entwürfe im Januar vorstellten. Die Steinsfurter Architekten erhielten den Zuschlag, stellten vor einer Woche das Konzept in der Bürgerinformation vor (wir berichteten).

Anfang Dezember fixierte der Gemeinderat Ergänzungen. So sei auf Nachhaltigkeit der Planung zu achten. Geprüft werden müsse, ob mit weiteren Renovierung- oder Sanierungsmaßnahmen in den nächsten zehn Jahren zu rechnen ist. Gefordert wurde, die Rettungs- und Fluchtwege für maximal 1600 Personen im Obergeschoss auszulegen. Die Toilettenanlagen seien auf 1700 Besucher auszurichten und Barrierefreiheit im gesamten Haus erforderlich.

Lob für die Architekten und kritische Anmerkungen zur gastronomiefreien Stadthalle und die Aufforderung, bei diesem städtische Großprojekt, Bürger und Vereine "mit ins Boot zu nehmen, zeichneten die Stellungnahmen der Fraktionssprecher aus. Friedhelm Zoller (CDU) bewertete die Architektenleistung als "eigentliche unspektakulär". Der Weg über den Wettbewerb sei der richtige gewesen. Das habe auch die Bürgerinformation belegt. "Wir nehmen viel Geld in die Hand." Er merkte an, dass für die Stadthalle auch danach "noch der eine oder andere Euro in die Hand genommen" werden müsse.

Im Gremium soll künftig regelmäßig berichtet werden "was läuft". Die Stadthallensanierung werde größeres Interesse bei den Bürgern wecken als die Baustelle Neulandstraße. Die Sinsheimer müssten "mit ins Boot" genommen werden, erinnerte er daran, dass mit der Großsporthalle "schon einmal eine Hallenprojekt geplatzt ist".

Zustimmung sprach auch FW-Fraktionschef Harald Gmelin aus. Über die Notwendigkeit des Stadthallenumbaus "sind wir uns einig". Auch er hielt es für geboten, die Bürger einzubeziehen. "Wir sollten das, was wir uns leisten können, auf einen neuen und guten Stand bringen." Wenn das Projekt "eine halbe Million Euro mehr kostet, bin ich schon zufrieden". Positiv äußerte sich Michael Czink (SPD). Die Architekten hätten "sich gut mit dem Thema auseinandergesetzt". Auch er meinte, dass die Kosten nicht ausreichen, da Technik und Außenanlagen nicht berücksichtigt seien.

Stefan Seitz fand den Umbau-Zeitplan "relativ engagiert", erwartet "bei Detailfragen noch einige Diskussionen."

Alexander Hertel (afs) bewertete die künftige Stadthalle als "repräsentatives Gebäude". Kritisch sah er die fehlende Information über die Bewirtung. Manche Bürger fragten sich, "wozu der gesamte Umbau, wenn sich im Saal nichts ändert?" Die Gegenstimmen kamen von Wolfgang Bauer (CDU), der sich an Kosten und Baustil störte.