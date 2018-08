Sinsheim. (mw) Rundum zufrieden waren in der jüngsten Gemeinderatssitzung Kämmerer Ulrich Landwehr und die Räte mit dem Nachtragshaushalt 2013. Landwehr hatte die wichtigsten Änderungen der Eckdaten des Zahlenwerks erläutert. Durch Korrekturen in der Nachtragsplanung verringerte sich die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um etwas mehr als eine halbe Million auf knapp 4,8 Millionen Euro. Ursprünglich war im Juni 2013 beim Finanzzwischenbericht eine Zuführungsrate von sechs Millionen Euro prognostiziert worden.

Die Reduzierung ist aber nicht negativen finanzwirtschaftlichen Entwicklungen geschuldet. Der "vertretbare Rückgang" hängt damit zusammen, dass der Instandsetzzungs- Rückstau bei Hoch- und Tiefbauprojekten, die bislang nicht realisiert worden waren, abgebaut wurde. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich um 929 000 Euro auf 77,4 Millionen Euro. Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt verringern sich um 100 000 auf 17,1 Millionen Euro. Die Kreditaufnahme wurde um 300 000 auf Euro 3,3 Millionen Euro reduziert. Auch von dieser Summe, frohlockte der Kämmerer, sei "bis Mitte November noch kein Euro in Anspruch genommen" worden. Gleiches gilt für die Kassenkredite. Und so beschloss die Ratsrunde einstimmig den Nachtragshaushalt 2013.

CDU-Fraktionssprecher Friedhelm Zoller kommentierte die erfolgreiche Einnahmenseite: "So einen Nachtragshaushalt können wir jedes Jahr gebrauchen." Harald Gmelin (FW) mahnte an, dass "Sparen weiter unsere Richtung sein muss". Sein SPD-Kollege Helmut Göschel erinnerte daran, dass "wir auch mal den den Mut haben müssten, Geld in die Hand zu nehmen."Alexander Hertel (AfS) stimmte zu. "Investieren in nachhaltige Zukunft ist eine Form des Sparens."