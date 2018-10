In Sinsheim gab es schon mehrfach Gegendemonstrationen zu Neonazi-Kundgebungen. Diesmal will man die Rechten mit Missachtung strafen. Doch da machen nicht alle mit. Foto: Keller

Sinsheim. (kel) Ignorieren statt demonstrieren - mit diese Taktik sollen die Sinsheimer heute einem rechten Aufmarsch in der Innenstadt die kalte Schulter zeigen. Als Zeichen des Protests gegen eine von NPD und nationalistischen Regionalgruppen veranstaltete Kundgebung sollen Bürger und Geschäftsinhaber ihre Rollläden herunter lassen, so lautet der Appell, den Oberbürgermeister Jörg Albrecht gestern auf Flugblättern entlang der geplanten Umzugsstrecke verteilen ließ. Mitunterschrieben haben Vertreter von CDU, SPD, FWV, "Aktiv für Sinsheim" und der FDP.

Während die Grünen dieses Vorgehen skeptisch bewerteten (Stadtrat Stefan Seitz: "Das kann den Anschein erwecken, man wolle sich drücken") und deshalb den Aufruf nicht unterzeichneten, will sich auch das Sinsheimer "Bündnis für Toleranz" - ansonsten bei Gegendemonstrationen gegen ultrarechte Aufläufe an vorderster Front - "sich diesmal auf diese Strategie einlassen", wie der Dührener Dietmar Coors auf RNZ-Nachfrage erklärte. Hinterher müsse man aber aufarbeiten, ob diese Art des Protestes gefruchtet habe oder nicht.

Gegen die Rechten auf die Straße gehen wollen unterdessen wie gewohnt die so genannten Antifa-Gruppen, die sich in erster Linie aus dem Heidelberger Raum rekrutieren, sowie die Partei "Die Linke". Eine Gegendemonstration soll auf dem Parkdeck Zwingergasse abgehalten werden. Die Polizei reagierte bereits vorab mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und platzierte gestern Sperrgitter an vermeintlich neuralgischen Punkten.

"Nazis in Sinsheim - niemand will sie, niemand braucht sie" heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus. Dass die Ultrarechten unter dem Vorwand, gegen Kinderschänder protestieren zu wollen, Sinsheim wiederholt als Aufmarschgebiet wählen, ist inzwischen zu einem regelmäßigen Ärgernis geworden. Die NPD nimmt die Elsenzkommune inzwischen - offenbar in einem Anflug von Größenwahn - sogar als ihre "Hauptstadt" im Rhein-Neckar-Raum in Anspruch. Aus dem Kraichgau kommen allerdings erfahrungsgemäß die wenigsten der sich auf ein paar Dutzend Teilnehmer belaufenden Demonstranten. Die Mehrzahl reiste in der Vergangenheit aus der Pfalz und Stuttgart an. Sie wollen diesmal vom Bahnhof durch Muthstraße, Dührener Straße, Hauptstraße und Gartenstadt ziehen - inklusive Unterbrechungen für Reden. Für die Kundgebung ist ein Zeitrahmen von 12 bis 18 Uhr angemeldet.

Für Sinsheim als "Stadt der Vielfalt" sei der wiederkehrende Nazi-Spuk kaum erträglich, heißt es in der Stellungnahme von Kommunalverwaltung, Parteien und Bündnis für Toleranz. Verwiesen wird einerseits auf die menschenverachtende Nazidiktatur, die auch in Sinsheim unheilvolle Spuren hinterlassen habe, andererseits auf die NSU-Morde, die ebenfalls auf einer rassistischen und völkischen Ideologie basierten: "Sinsheim interessiert sich nicht für die verblendeten Theorien weniger Ewiggestriger und ist von diesen Aufmärschen mit regelmäßigem Missbrauch unserer Kinder für deren billige und durchschaubare Propaganda einfach genervt". Alle Unterzeichner verbinde die Auffassung, dass weder in Sinsheim noch in einem vereinten Europa Rassismus, Faschismus und Nationalismus Raum haben dürften.