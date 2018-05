Reichartshausen. (cba) Ein Monat noch, dann ist das Großprojekt der Gemeinde unter Dach und Fach. Nach 16-monatiger Bauzeit steht das Programm zur Einweihung des neuen "Centrums" der Gemeinde, am Fertigstellungstermin der Turn- und Festhallensanierung wird nicht mehr gerüttelt. "Das schaffen wir", bekräftigt Architekt Heinrich Zimmermann, auch wenn er ein wenig durchschnaufen muss.

Das Gros ist geschafft, jetzt kommt der Feinschliff. Die Fassade kann in ihrem bunt-harmonisierten Anstrich, der dem gegenüberliegenden Rathaus angeglichen ist, bewundert werden, alles gut durchdacht vom professionellen Farbgestalter Markus Arthur Fuchs aus Balzfeld.

Das Podest aus Granit, das die eigentliche Halle mit dem Rathausplatz verbindet und bei Veranstaltungen einen bequemen Übergang sowie eine geschickte räumliche Offenheit schafft, muss noch angebaut werden. In der Küche prangt derzeit lediglich eine Abzugshaube in Übergröße. "Hoffentlich wird da niemand beim Kochen reingesaugt", scherzt der Architekt, der selbst über die Dimensionen staunt. Die aufwendige und professionelle Ausstattung der Küche wird nächste Woche erwartet.

Derzeit wird auch das Parkett geschliffen. Die Wandverkleidungen in der Turnhalle sowie die Trennwände in den sanitären Anlagen werden ebenfalls in Kürze nachgeliefert und eingebaut.

Schief gehen darf jetzt nichts mehr, denn am 25. September findet im neuen "Herzog-Richard-Saal" eine Feierstunde statt, die die Fertigstellung des rund 2,5 Millionen teuren Projektes besiegeln soll. Die Säle des neuen "Centrums" sind jetzt mit Namen versehen. Herzog Richard stand Pate für den Größten, die eigentliche Turnhalle. "Kraichgausaal" heißt fortan der Proberaum des Musikvereins, "Odenwaldsaal" der Proberaum von Kirchenchor und Gesangverein - die frühere Empore, die gleichzeitig als erweiterter Zuschauerraum genutzt werden kann. Während bei der umfangreichen Sanierungsmaßnahme immer wieder nachjustiert werden musste ("Beim Umbau muss man jeden Tag Entscheidungen treffen, die nicht vorhersehbar waren", so Bürgermeister Otto Eckert), scheint die Kalkulation eine exakte Sache zu sein. "Es läuft auf eine Punktlandung hinaus", so Eckert.

Die Ausweichhalle in der Neuen Industriestraße wurde inzwischen wieder geräumt. Dort zieht jetzt die Firma "Dekoback" ein, die bereits das Gebäude im vorderen, straßenseitigen Bereich der vorherigen provisorischen Turnhalle angemietet hat.

Am Freitag, 25. September, ab 19 Uhr, lädt die Gemeinde zum Festakt für die beteiligten Firmen. Am Sonntag, 27. September, kann das neue "Centrum" von 11.30 Uhr bis 18 Uhr von der Bevölkerung in Augenschein genommen werden. Bereits um 10.15 findet in der Halle ein ökumenischer Gottesdienst statt. Am Samstag, 26. September, wird das Tanzbein geschwungen. Denn die Gemeinde lädt auch zum "Unterhaltungs- und Showevent": "Original bayerischer Abend mit Alpenrock". Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.