Reichartshausen. (cba/kel) Was tut sich eigentlich in Sachen Windenergie? Diese Frage taucht im Gemeinderatsrund gerne immer wieder auf. "Ich sehe das völlig entspannt", meinte Bürgermeister Otto Eckert, und informierte den Rat, was sich derzeit tut: Planungstechnisch tätig werden müsse man nun, man befinde sich am Beginn der Flächennutzungsplanung. Der Bürgermeister betonte, er wolle "das Thema auf kleiner Flamme kochen". Inzwischen habe ein Gespräch mit Stadtplaner Dietmar Glup aus Sinsheim stattgefunden, so der Bürgermeister auf RNZ-Anfrage. Nun gehe es konkret um "potenzielle Raumschaffung". Das heißt, dass im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt nun flächendeckend alle Gemeindegebiete vor dem Hintergrund möglicher Windenergienutzung untersucht werden sollen. Die Windstärke, die die Rotorenaufstellung rentabel macht oder nicht, dürfte dabei letztlich das A und O sein. Laut baden-württembergischen Windatlas liegt Reichartshausen in einem Grenzbereich.

Die "kleine Flamme", auf der Otto Eckert das Thema kochen will, kann aber die Gemüter schnell erhitzen, wie sich nicht zum ersten Mal im Gemeinderat zeigte. Da wollte Ratsmitglied Ernst Rimmler in der jüngsten Sitzung - anscheinend ganz arglos - wissen, was denn die versammelten Forstleute von einer Windnutzung im Gemeindewald hielten. Forstbezirksleiter Manfred Robens setzte gerade an zu erklären, warum "den Förstern eine geschlossene Waldfläche natürlich lieber" sei, als der Rathauschef in die Parade fuhr: Das Thema sei ja noch nicht spruchreif, man möge doch abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Robens beschränkte sich auf den Hinweis: "Die Windenergie ist Sache des Waldbesitzers" - sprich: der Gemeinde.

Und so geht es weiter: Im Flächennutzungsplan sollen etwa vier Standorte als geeignet ausgewiesen werden - unter Berücksichtigung aller relevanten Kriterien wie Abstandsfläche, Natur- und Artenschutz. Und zwar nicht alleine in Reichartshausen, sondern im gesamten Gemeindeverwaltungsgebiet. Ob eine dieser Flächen dann im Centwald liegt, ist bislang noch fraglich.

Aus dem einheitlichen Regionalplan, dessen Satzung gerade beschlossen wurde und der jetzt in Kraft tritt, wurde das Thema Windenergie ausgeklammert. Ziel sei nun, erklärt Planer Dietmar Glup, geeignete Standorte zu finden, diese im Flächennutzungsplan zu fixieren und den Gemeinden damit ein Instrument in die Hand zu geben, eine mögliche Errichtung von Windparks später tatsächlich zu steuern. "Sonst könnte jeder, der die erforderlichen Kriterien - wie etwa Abstandsflächen - erfüllt, auf seinem Grundstück Windräder bauen", erklärt Dietmar Glup, was mit der so genannten "Privilegierung" gemeint ist.

Die erste Stufe auf dem Weg zum neuen Flächennutzungsplan solle etwa bis zum Januar abgeschlossen sein, schätzt der Planer den zeitlichen Rahmen ein. Danach solle die Prüfung vertieft, der Artenschutz und das Landschaftsbild vor dem Hintergrund möglicher Windenergienutzung oder die Möglichkeit späterer Erschließung untersucht werden. Glup vermutet, dass der Centwald in der ersten Ausweisstufe als Vorrangfläche wohl bleiben könnte. Weil dort aber Landschaftsschutzgebiet ist, könnte es "problematisch werden". Ob der Centwald auch die Hürde der zweiten Planungsstufe schafft, bezweifelt Glup: "Es gibt wohl geeignetere Orte".

Mit Bestimmtheit sagen könne man jedoch: Bis in der Region Windkraft genutzt werden könnte, "geht noch viel Zeit ins Land". Zudem gibt Glup zu bedenken: "Baden-Württemberg ist auch nicht die interessanteste Ecke für Windkraft".

Für die Gemeinde Reichartshausen heißt es nun: "Wir müssen unsere planungsrechtlichen Aufgaben zu erfüllen", so Otto Eckert.