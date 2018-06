An einigen Kreuzungen trafen die Demonstranten auf Vertreter des Sinsheimer Bündnisses für Toleranz, die mit Transparenten und Trillerpfeifen ihren Unmut zum Ausdruck brachten. Die Polizei trennte aber beide Lager konsequent. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Die letzte Demonstration aus dem rechten Spektrum liegt erst vier Wochen zurück. Doch am morgigen Samstag ist es wieder soweit: Dann wollen Mitglieder der NPD durch die Stadt ziehen und eine Kundgebung abhalten. Vor diesem Hintergrund ruft das "Bündnis für Toleranz in Sinsheim" alle Bürger zum Gegenprotest auf.

Bei der Demonstration am 8. April hatten rund 30 Vertreter des Bündnisses sich gegen etwa 20 Vertreter der rechten Szene stark gemacht und immer wieder lautstark protestiert. Nun erhofft sich die Gruppe mit ihren Unterstützern aus Parteien, Gewerkschaften und der Kirche, dass sich weitere Sinsheimer dem Gegenprotest anschließen. Unter dem Motto "Nazi geh fort!" treffen sich alle Unterstützer am Samstag, 6. Mai, um 12 Uhr vor dem Büro der IG Metall am Kirchplatz.