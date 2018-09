Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Es war schon ein sonderbarer Anblick, der sich am Samstagnachmittag bei nasskaltem Wetter vor dem Feuerwehrgerätehaus präsentierte. Erwachsene Männer und Frauen starrten gebannt auf glühende Eisenketten, die in Bierkrüge getaucht wurden und den Gerstensaft regelrecht zum Kochen brachten. "Wintergrillen mit dem Neidensteiner Kettenbier", so hatte es Bürgermeister Frank Gobernatz nochmals in seiner Eröffnungsrede angekündigt.

Man wolle damit die "alten Zeiten" wieder etwas aufleben lassen, als die Waldarbeiter ihre ganz eigene Methode für ein warmes Bier im Winter entdeckt hatten. Auch ein Artikel aus einer RNZ-Ausgabe mit Foto aus dem Jahr 1979 lieferte den Beweis, dass es schon unter dem damaligen Bürgermeister Peter Haas dieses für viele passionierte Biertrinker sündige Ritual gegeben haben muss.

Etwas zögerlich wagten sich die ersten Mutigen mit ihrem Bierkrug an die Feuerstelle, die von Ludwig Kreß, Herrmann Fletterer sowie Robert Dresl bestens präpariert worden war. Gleich drei Ketten glühten im lodernden Feuer vor sich hin und kamen immer wieder zum Einsatz. Vom Geschmack her gingen die Meinungen von "süßlich" und "irgendwie komisch" bis hin zu Aussagen wie "kann man trinken, wenn man muss."

Auf jeden Fall war es auch im Selbstversuch eher irritierend, denn irgendwie erwartete man beim Ansetzen des Bierkrugs nicht diese warme Flüssigkeit durch die Schaumkrone.

Aber die Vorstellung einer Winterlandschaft bei Minusgraden machte das ungewöhnliche Getränk dann doch noch irgendwie sympathisch. "Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit dem Wetter", äußerte sich auch Bürgermeister Frank Gobernatz, der damit schon auf eine Wiederholung anspielte.

Und so dampfte es nicht nur bei dem Genuss von Glühwein, sondern auch beim Bier. "Zur Vorbeugung gegen Mandelentzündung oder Erkältung soll das helfen", witzelte ein Besucher, der genau wie viele andere im Laufe des Nachmittags den Weg zum "Neidensteiner Kettenbier" trotz schlechten Wetters gefunden hatte.

Aber auch Stockwurst und Gulaschsuppe wurden in den Räumlichkeiten der Feuerwehr eifrig verzehrt, wo die "Neidestoiner Deifel" für den Ausschank verantwortlich waren. Für die etwas andere Schlagzeile hatte Gobernatz gleich zu Beginn wegen "verrutschter Gummis" gesorgt. Beim Fassbieranstich zur Premiere des Wintergrillens war ihm dieses Malheur passiert. Somit ließ der als einer der "sichersten Fassbieranstecher in der Brunnenregion" bekannte Verwaltungschef den Gerstensaft in Strömen fließen, leider zunächst nur auf den Asphalt.

Der Erlös des Festes, das auch mit finanzieller Unterstützung der Feuerwehr auf die Beine gestellt worden war, wird bekanntlich zum Kauf eines Basketballkorbs für die Dorfjugend verwendet.