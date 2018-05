(rnz) Der private Klinikbetreiber Atos hat Interesse an einer Übernahme des Krankenhauses in Möckmühl. Der Geschäftsführer der Atos Kliniken war von sich aus auf Möckmühls Bürgermeister Stammer zugegangen und hatte erste Gespräche über einen Kauf des Krankenhauses geführt. Atos betreibt an vier Standorten Krankenhäuser, unter anderem in Heidelberg. Dort werden aber keine gesetzlich versicherten Patienten behandelt, deshalb sucht Atos ein Haus mit einer solchen Zulassung. Zusammen mit den Ärzten von Möckmühl ergäbe sich aus Sicht von Atos ein tragfähiges Konzept. In dem gemeinsam Brief an Landrat Detlev Piepenburg widersprechen Bürgermeister aus dem nördlichen Kreis Heilbronn dem Betreiber SLK Kliniken, wonach der Standort zwingend Verluste mache. Vielmehr seien die Möckmühler Spezialisten für künstliche Gelenke. Die Geschäftsleitung der SLK Kliniken bekräftigte in einer Stellungnahme, bei einem Weiterbetrieb sei damit zu rechnen, dass sich das jährliche Defizit weiter erhöhen würde.