Eppingen. (db) Das Aus der Notfallpraxis in Eppingen scheint besiegelt. Michael Preusch, Stadtverbandsvorsitzender der CDU, konnte in Eppingen auf dem Herbstfest der Partei seinen Zuhörern keine Hoffnung machen, dass sich das Blatt noch wendet. Die Ärzte der Gesellschafterversammlung hatten sich am vergangenen Dienstag zu einer Sitzung getroffen. Darin sei nochmals bekräftigt worden, dass die Notfallpraxis nach Sinsheim verlegt werden soll, berichtete Preusch.

Er vertrat allerdings auch die Auffassung, dass viele Punkte noch nicht geklärt seien. Die CDU setze sich weiterhin für den Erhalt der Eppinger Notfallpraxis ein, auch wenn die Aussichten auf Erfolg gering seien, so Preusch. Weiterhin sei die Partei bemüht, Haus- und Fachärzte aufs Land zu holen.

Ein Thema, das auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke auf den Nägeln brennt. Allerdings gibt es da auch noch eine andere Baustelle, der sich der Verwaltungschef widmen muss: Vehement verteidigte er daher auf dem Herbstfest die Entscheidung des Gemeinderates zum Süßmostereiareal. "Das war kein Schnellschuss", versicherte Holaschke.22 von 27 Gemeinderäten haben der Planung des jetzigen Investors zugestimmt. Hierin sieht Holaschke eine deutliche Entscheidung der gewählten Repräsentanten. "Seit mehr als zehn Jahren beschäftigen wir uns mit der Stadtentwicklung und der Süßmosterei", führte er vor Augen und wies auf einen Wissensvorsprung hin, den die Verantwortungsträger gegenüber anderen hätten.

Heftig wehrte sich Holaschke gegen Proteste aus der Bevölkerung und nahm den Gemeinderat in Schutz: "Es darf nicht sein, dass Leute in einem Ehrenamt beleidigt werden, es ist kein Stil Menschen anzugreifen. Holaschke erinnerte an verschiedene abgeschlossene Sanierungsprojekte in der Altstadt und bekräftigte: "Wir wollen den historischen Ortskern weiter entwickeln. Jetzt werden wir als die Abreißer hingestellt. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Ich würde mich auch freuen, wenn wir den Palmbräu-Schornstein erhalten könnten. Doch es ist nicht machbar, diesen Schornstein zu erhalten, es sei denn, wir hätten einen Goldesel."

Damit stellte Holaschke klar heraus, dass weder die Stadt noch der Investor die finanziellen Mittel besitzen ein Objekt dieser Art zu sanieren und zu unterhalten. Zudem behindere das Fundament des Schlotes den Ausbau des Einkaufszentrums. Verständnis zeigte Holaschke hingegen für die Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt alter Bausubstanz einsetzt. Es verdiene Respekt, wenn sich Leute in der Bürgerinitiative einsetzen. Doch eines stellt der Rathauschef klar heraus: "Schornstein, Kesselhaus und Ratskeller stehen nicht unter Denkmalschutz, auch wenn manche gerne etwas anderes lesen würden". Seit dem Jahr 2001 sei es der Auftrag für die Kommunalpolitik, den Handel zu entwickeln. Auf der grünen Wiese wäre dies einfach, gab Holaschke zu verstehen. Doch es gibt in Eppingen ein klares Bekenntnis zur Innenstadt, welches man auch mit der innenstadtnahen Ansiedlung der Einzelhandelsgeschäfte Kaufland und Lidl umgesetzt habe.

Abschließend gab Holaschke bekannt, dass am Mittwoch, 19. September, um 19 Uhr eine Bürgerversammlung in der Stadthalle stattfindet, wo die Bevölkerung Gelegenheit erhält, sich ausgiebig über das Thema Süßmostereiareal zu informieren.

Doch nicht nur Kommunalpolitik spielte beim Herbstfest eine Rolle. Prominente Gäste waren Friedlinde Gurr-Hirsch (MdL) und der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl (MdB). Beide referierten ausgiebig zu Themen der Bundes- und Landespolitik, wobei die Verkehrspolitik der grün-roten Landesregierung scharf attackiert wurde.