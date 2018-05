Neckarbischofsheim. (bb) Gehen wir zum Arzt und lassen uns gründlich durchleuchten, machen wir einen Gesundheitscheck; kommt das Auto alle zwei Jahre auf den Prüfstand, ist die Hauptuntersuchung fällig. Was bei Mensch und Maschine gang und gäbe ist, greift seit jüngster Zeit auch im Bildungswesen: Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird an allen Schulen in Baden-Württemberg die so genannte Fremdevaluation durchgeführt. Auch das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium war inzwischen an der Reihe. Das Ergebnis liegt nun vor.

Die externe Untersuchung ist ein im Schulgesetz verankertes Verfahren, um die Qualität von Schulen ermessen zu können. Das heißt, dank der Einschätzung des Landesinstituts für Schulentwicklung - das wiederum im Auftrag des Kultusministeriums handelt - soll die Schule in die Lage versetzt werden, selbst ihre Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln.

In fünf Qualitätsbereichen - Unterricht, Professionalität der Lehrkräfte, Schulführung und Schulmanagement, Schul- und Klassenklima sowie inner- und außerschulische Partnerschaften - werden Erhebungen durchgeführt. So werden Dokumente der Schule analysiert, Lehrer, Schüler und Eltern befragt, die Schule besichtigt sowie Lehrer, Schüler und Eltern interviewt. Außerdem werden verschiedene 18- bis 20-minütige Unterrichtssituationen beobachtet. Alle Daten werden ausgewertet und in einem Bericht für die Schule zusammengefasst. Dieser stellt sich die Aufgabe, einen definiert guten Status quo zu sichern, aber auch Zielvorstellungen für die Schulentwicklung abzuleiten.

60 Seiten umfasst der Fremdevaluationsbericht für das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium. Welches Resümee zieht die Schulleitung? Harald Frommknecht: "Ich erkenne in jedem Satz diese Schule wieder. Man hat wirklich das Gefühl, dass dieser Bericht speziell für unsere Schule geschrieben wurde, das ist also kein Zusammenfügen von Textbausteinen."

Diese Einschätzung bestätigt schon das einleitende Kapitel "Charakteristika der Schule". Hier würdigt der Autor den Standort Neckarbischofsheim als die "kleinste Gemeinde im Regierungspräsidium Karlsruhe, die über ein eigenes, voll ausgebautes Gymnasium verfügt". Und ein Hauch von Emotion spricht aus den Zeilen "Die Lage des Schulzentrums im Grünen, das Einzugsgebiet im ländlichen Raum und das konfliktarme Mitaneinander an der Schule vermitteln den Eindruck einer Idylle". Unter Einbeziehung vieler Faktoren - hier beschreibt der Verfasser das breitgefächerte Bildungsangebot, die vertrauensvolle Atmosphäre, die vielfältigen Möglichkeiten zur Gestaltung der Pausen- und Erholungsphasen - sei das Gymnasium eine Schule "zum Wohlfühlen".

Konkret wird der Bericht in seinen Detailbewertungen. Demnach fördert die Schule methodische, soziale und persönliche Kompetenzen der Schüler durch zusätzliche Angebote; wird selbstgesteuertes, aktives Lernen durch unterschiedlichste methodische und organisatorische Maßnahmen unterstützt. Das Unterrichtsklima werde als ausgesprochen angenehm empfunden, die Strukturierung des Unterrichts positiv gesehen. Die Arbeitsabläufe an der Schule würden von allen Betroffenen als zielführend und ergebnisorientiert erlebt.

An den Stellen, wo es noch ein bisschen hapert, gibt der Evaluationsbericht "Empfehlungen". Demnach sollte das "methodische Lernen" in den Unterricht integriert, die Selbstevaluation des Qualitätsmanagements stärker in der Schule verankert und der Unterricht für starke und schwache Schüler besser differenziert werden. Weiterhin werden die Einführung eines individuellen Feedbacks sowie eine Überarbeitung des Leitbilds mit allen am Schulleben Beteiligten empfohlen.

An die Erledigung dieser Hausaufgaben will sich das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium schnellstmöglich machen. Denn alles abgehakt zu haben und bei der nächsten Fremdevaluation in fünf Jahren als "Streber" dazustehen, wäre für die Schule ... erstrebenswert.