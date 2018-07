Von Florian Fogel

Helmstadt-Bargen. Wo früher Gartenstühle montiert und Liegen lackiert wurden, fliegen jetzt Farbkugeln, werden Waren kommissioniert und Software für die Logistikbranche entwickelt. Fünf Jahre nach der Pleite der Metallwerke Helmstadt ist auf dem riesigen Gewerbeareal an Helmstadts östlichem Ortsrand wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Die Geschäfte laufen wieder auf einem der größten Gewerbegebiete des nördlichen Kraichgaus.

Auch wenn man das Schicksal der Metallwerke Helmstadt vielleicht erahnen konnte, war die Ankündigung der Firmenleitung im Herbst 2010 Insolvenz beantragen zu müssen, ein Schock für die Gemeinde Helmstadt-Bargen. Immerhin war der Hersteller von Gartenmöbeln, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1928 zurückreichen, der mit weitem Abstand größte Arbeitgeber der Gemeinde. Mehr als 200 Mitarbeiter arbeiteten zuletzt in den Fertigungshallen und Büros der MWH. Nachdem zunächst ein Unternehmer aus Berlin die Vermarktung des Standortes übernommen hatte, ist inzwischen die Firma Zapf-Projektentwicklung aus Reichartshausen mit dieser Aufgabe betraut.

Mittlerweile ist in Helmstadt wieder eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar. Aus dem einstigen Branchenriesen erwuchs ein kleinzelliges Gewerbegebiet mit klein- und mittelständischen Unternehmen. Insgesamt 18 Firmen haben sich am Standort am Ortsrand angesiedelt. Das Spektrum reicht dabei vom Ingenieurbüro, über die Paintball-Arena bis zu einem Autozulieferer oder einer Spedition. Auch MWH ist vor Ort, allerdings nicht mehr mit der Produktion, sondern mit einem Ladenverkauf. Das Unternehmen gehört inzwischen der chinesischen Yotrio-Gruppe, gefertigt wird im fernöstlichen Linhai.

Vermarkter Zapf hat es, knapp fünf Jahre nach Insolvenz der MHW, geschafft die komplette Nutzfläche von 40 000 Quadratmeter zu vermieten. Dabei wurden nicht unerhebliche Summen in die Modernisierung, unter anderem in neue Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, und den Umbau des Standorts investiert. Und diese Entwicklung ist noch nicht an ihrem Ende angelangt. Noch immer wird an mehreren Stellen gebaut, renoviert oder gestrichen. Es herrscht wieder emsige Betriebsamkeit auf dem MWH-Gelände. Laut Karsten-Moritz Zapf ist die Vielseitigkeit die größte Stärke des Standorts. So versucht der Vermarkter auch in Zukunft möglichst individuell, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Von der 200-Quadratmeter-Büroflache bis zur 12 000-Quadratmeter-Produktionshalle ist alles vorhanden. So wurden unter anderem auch neue Ladeflächen gebaut, um die Attraktivität des Standorts steigern zu können. Auch die Nähe zur Autobahn, die S-Bahn-Anbindung und der gute Ausbau der Internetverbindung in Helmstadt werden als Standortvorteile genannt. Frank Nuss von Nuss Engineering,welche unter anderem in der Produktentwicklung für die Automobilindustrie tätig sind, nennt einen weiteren entscheidenden Vorteil des Standortes.,,Die Mieten sind unschlagbar günstig". Laut Vermarkter Zapf müsse man in direkter Autobahnnähe mit mehr als doppelt so hohen Quadratmeterpreisen rechnen wie am Standort Helmstadt.

Auch innerhalb der Gemeindeverwaltung ist man guter Dinge. Rechnungsamtsleiter Jochen Leinberger sagte gegenüber der RNZ, man sei glücklich über die Entwicklungen der letzten Zeit. Bis größere Menge Gewerbesteuern fließen, dürfte es zwar nach Leinbergs Einschätzung noch einige Zeit dauern, dies sei für die Gemeinde aber verschmerzbar. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer sind laut Leinberger eher moderat, füllte die Einnahmen aus den MWH-Umsätzen zuletzt ohnehin nicht mehr die Gemeindekasse. Wichtiger dürfte für die Gemeinde sein, dass sich zahlreiche neue Arbeitsplätze am Ort angesiedelt haben. Dies gilt nicht nur für Hilfsarbeiter- sondern auch für höherqualifizierte Jobs. Es steckt wieder Leben im Industriestandort Helmstadt.