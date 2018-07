Pfarrer Friedhelm Bokelmann und Tabea Lunghamer gehen mit konkreten Plänen an den Start: Die Kirchengemeinde will ihr Angebot an 25- bis 45-Jährige ausbauen, und hat dafür erstmals eine Familienreferentin eingestellt. Foto: Guzy

Eppingen. (guz) Wenn es den Spagat zwischen Kindererziehung und beruflicher Karriere der Eltern geht, sind die gesellschaftlichen Erwartungen hoch. Manchmal so hoch, dass sie junge Familien in ein moralisches Dilemma bringen. "Familie wurde nicht unbedingt leichter in den letzten Jahren", sagt Tabea Lunghamer. In einigen Fällen spricht die dreifache Mutter und frühere Anlageberaterin durchaus von "Not" - und weiß genau warum. Seit einem Monat widmet sie sich als Familienreferentin der evangelischen Kirchengemeinde unter anderem diesem Zwiespalt. Denn: "Es tut gut, darüber ehrlich reden zu können", sagt sie. Ihr eigener Lebensweg erleichtert ihr diese Herzensangelegenheit und macht sie in ihrer neuen Funktion authentisch.

Das Aufgabenspektrum der 35-Jährigen, die zunächst auf drei Jahre befristet mit zehn Wochenstunden bei der Kirchengemeinde angestellt ist, ist jedoch viel weiter gespreizt, für die Eppingerin aber dennoch nicht neu. Seit 22 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit, zudem im Kirchengemeinderat und seit fünf Jahren auch in den Krabbelgruppen im Gemeindehaus.

Ehrenamtlich will sie sich auch weiterhin einbringen, die bezahlt Aufgabe aber ermöglicht neue Schwerpunkte: Plattformen für Begegnungen schaffen, Netzwerke bilden, Beziehungen anstoßen, nach weiteren Fördermöglichkeiten und ehrenamtlichen Mitarbeitern suchen und den Kontakt zu Schulen, Kitas, Kinderärzten und Verwaltungen halten - all das ist als offiziell Angestellte leichter oder überhaupt erst möglich.

Lunghamers Anstellung ist auch das Ergebnis der Zukunftskonferenz, bei der Anfang 2016 fast 70 Gemeindeglieder Ideen für die Zukunft der örtlichen Kirchengemeinde entwickelt hatten. Eine der später mit der Landeskirche getroffenen Zielvereinbarungen für die nächsten Jahre ist, sich verstärkt um die Lebenswelt der 25- bis 45-Jährigen zu kümmern und die Familienarbeit zu verstärken.

Das Konzept dafür, an dem Lunghamer bereits mitwirkte, überzeugte auch die Landeskirche: Sie fördert die einzelnen Vorhaben über drei Jahre verteilt mit 50.000 Euro aus dem Kirchenkompassfonds. 20.000 Euro steuert die Kirchengemeinde selbst bei. Erst mit diesen finanziellen Mitteln im Rücken konnte überhaupt an die Anstellung einer Familienreferentin gedacht werden - in einer Kirchengemeinde sei so eine Stelle ziemlich selten, betont Pfarrer Friedhelm Bokelmann.

Ein Teil des Geldes wird aber auch für weitere Anschaffungen und Projekte verwendet, etwa für die Fortführung des Repaircafés, das vor Kurzem seine Premiere hatte, für ein Elterncafé und eine Art Indoorspielplatz im Gemeindehaus, der in den Wintermonaten angeboten werden soll.

"Wir fangen nicht von Null an und gehen mit konkreten Ideen an den Start", blickt Pfarrer Bokelmann auf die monatelange Vorlaufzeit zurück. Er weiß die neue Stelle mit der engagierten 35-Jährigen ideal besetzt: "Sie kennt die Strukturen und ist gut vernetzt."

Ihren früheren Beruf als Anlageberaterin hat sie damit erst mal beiseitegeschoben, nimmt daraus aber auch Nützliches für ihre neue Tätigkeit mit: "Genau zuhören und dann ein Angebot erstellen, das passt", das war früher bei der Bank ihr Erfolgsrezept und soll es nun in einem völlig anderen Bereich wieder werden. In wenigen Monaten beginnt sie mit Unterstützung der Kirchengemeinde zudem ein Fernstudium, das sie in zwei Jahren zum Titel "Fachreferentin für Familie und Erziehung" führen soll.

Neben Interviews mit Familien, in denen sie Wünsche und Bedürfnisse erfragt, wird Lunghamer bereits nach Ostern den ersten Projektbaustein verwirklichen: Die Krabbelgruppen im Gemeindehaus werden um eine dritte Gruppe erweitert. Hier können sich Eltern und Kleinkinder an drei Tage in der Woche treffen, und Lunghamer arbeitet natürlich weiter aktiv mit. Sie habe damit ihr Hobby zum Beruf gemacht. "Es gibt nichts Schöneres", sagt sie, und auch Pfarrer Bokelmann hofft, dass das neue Angebot an Familien dauerhaft etabliert werden kann.