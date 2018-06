Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Schilderwald im Stadtgebiet ist nicht nur enorm groß, er neigt auch genau zu jenem Wildwuchs, wie man ihn besonders geballt vor dem Taubenhaus im Schwimmbadweg sieht: Einige tausend amtliche und private Wegzeichen stehen zurzeit in ganz Sinsheim auf dem Prüftand. Eine Beschilderungskonzeption wurde gestern im Rathaus vorgestellt und geht gerade in die Umsetzungsphase.

Künftig sollen der Ziel- und Quellverkehr einer Parkroute, einer Hotelroute und einem Gewerbe- und Industrieleitsystem folgen, auf so genannte "Willkommensgrußanlagen" und Infopunkte blicken. All das in intuitiv erfassbarer, DIN-genormter Schrift und im typischen Sinsheim-Orangegelb. Bis spätestens Anfang 2018, hofft man im Rathaus, soll es so weit sein. Wilde Schilder der verschiedensten Größen, Schriften, Zwecke und Inhalte - die ältesten davon aus den frühen 80er Jahren, die aktuellsten vielleicht heute Nacht angeschraubt - bekämen eine Übergangsfrist. "Danach", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht, "kommt der Bauhof und schraubt sie ab." Die Stadtverwaltung, räumt Albrecht ein, sei hier über Jahre "gutmütig, vielleicht auch zu gutmütig gewesen." Inzwischen treffe man Situationen an, wo man glaubt: "Das gibt’s nicht" - Beispiel Taubenhaus.

Keine Logos, keine Kindergärten

Ordnung, Einheitlichkeit, Struktur, "Ruhe fürs Auge" und nicht zuletzt "mehr Seriosität" wären die Vorteile des Systems, das sich die Stadt rund 300.000 Euro kosten lässt. Ein Heidelberger Fachbüro "mit Referenzen unter anderem aus Schwetzingen", arbeitete den Wirtschaftsförderern Sandra Aisenpreis und Michael Jerabek zu. Viel Überlegung, Hirnschmalz und etliche Meetings führten zu den zwei dicken Aktenordnern auf dem Tisch, voller Handlungsbedarf: Attraktionen wie den Steinsberg und das Stadt- und Freiheitsmuseum wolle man "hoch halten", Gewerbebetriebe auf zentralen Wegweisern zusammenfassen. Firmenlogos auf dem amtlichen Schild gehörten dann genauso der Vergangenheit an, wie etwa der Hinweis auf den "TÜV". Dieser stamme, wie Sandra Aisenpreis erläutert, noch aus der Zeit, als der Prüfdienst staatliche Einrichtung war. Nun gebe es Wettbewerb.

Doch auch Verwaltungsstellen und Kindergärten fielen der Übersichtlichkeit zum Opfer: "Die kennt man in der Regel". Das Beschilderungskonzept solle vor allem Gästen in der Stadt Orientierung bieten: Schulen, Rathaus, Polizei würden "als Orte mit Publikumsverkehr von auswärts" wiederum deutlicher als bisher ausgeschildert. Der Beschilderung von Hotels und touristischen Angeboten müssten Betten- und Besucherzahlen zugrunde gelegt werden. Der Gemeinderat trage die Konzeption mit, das Wirtschaftsforum sei bei den Planungen im Boot, eine Rundmail an 500 Wirtschaftsbetriebe und Gewerbetreibende verschickt worden.

Dass sich Widerstand regt, wenn Firmenschilder verschwinden müssen, ist möglich. Andererseits, schildert Jörg Albrecht, hätte die Aufstellung einer Gestaltungs- und Sondernutzungssatzung (wir berichteten mehrfach) kürzlich "große Akzeptanz erfahren" und wirke sich bereits positiv aufs Stadtbild aus. Auch hier habe man von Beginn an das Gewerbe einbezogen.

Die Entwürfe sind fertig, die Standorte so weit ausgesucht. Doch die Aufstellung der Schilder könne dann, so Michael Jerabek, noch einmal knifflig werden, nicht nur weil manche davon auf Privatgrund stehen sollen: "Wir müssen genau prüfen: Vielleicht liegt eine Wasser- oder Gasleitung darunter."