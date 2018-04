Sinsheim. (mw) Mit Hochdruck wird an der Fernwärmeleitung der AVR gearbeitet, die das Freibad zum Saisonstart Mitte Mai ans Netz anschließt. Während die Rohre, die von der Hauptleitung an der Stadthalle zum Schwimmbadweg abzweigen, in offener Bauweise in den Untergrund gelegt wurden, kommt für die letzten 40 Meter die Durchpresstechnik zum Einsatz. Dazu wurden zwei Baugruben, fünf und sechs Meter tief, diesseits und jenseits des Ilvesbach ausgehoben und mit stählernen Spundwänden gesichert.

Die kleinere ist die am Schwimmbadweg in Höhe des Parkplatzes vom Katharinenstift. Fünf Meter geht's runter. Unten sorgen Kies samt Pumpe dafür, dass der stete Grundwasserstrom die Baugrube nicht absaufen lässt. Das Wasser wird in die Kanalisation geleitet.

Ein gutes Stück größer ist die Baugrube beim Technikgebäude des Freibads: zehn bis zwölf Meter lang, sechs Meter breit und tief. Auf dem geschotterten Grund steht das Herzstück der Durchpresstechnik:

Ein Bohr-Aggregat, das auf exakt ausgerichteten, stählernen Schienen hydraulisch vorwärts bewegt wird und mit Druck in mehreren Arbeitsschritten verschieden starke Rohre durch den zähen Untergrund in Richtung Schwimmbadweg presst.

Mit der Arbeit beauftragt ist eine Spezialfirma aus Neustadt/Saale im bayrisch-thüringischen Grenzgebiet. Während im ersten Arbeitsgang etwa zehn Zentimeter starke Bohrrohre eingesetzt wurden, kommen im nächsten Arbeitsgang gut vier Mal so mächtige Stahlröhren zum Einsatz.

Auf fünf bis sechs Meter Länge bringt es jedes der dickwandigen Rohre, die vor dem Einpressen mit dem herausstehenden Ende des vorderen Rohres verschweißt werden. Zentimeter für Zentimeter werden sie hydraulisch vorangeschoben. Graubraune Schlammbrocken fördert der Durchpressvorgang zutage, die auf eine kräftige Stoffplane fallen und per Kran zum Austrocknen neben der Baugrube abgeladen werden.

Bei der Durchpressung zum Schwimmbadweg wird die Höhendifferenz von einem Meter auf den rund 40 Metern berücksichtigt. Bis zur Wochenmitte sollen die Fernwärmeleitungen in die Stahlrohre eingezogen sein.