Sinsheim-Rohrbach. (end) Ein Feuer in einem Kuhstall des Aussiedlerhofs Kreß hat am Neujahrsmorgen einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Der Eigentümer kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die über 150 Kühe, die in dem Stall untergebracht waren, überstanden den Brand weitestgehend unversehrt. Ursache des Feuers war nach aktuellem Kenntnisstand ein technischer Defekt.

Kurz vor 3 Uhr wurde die Feuerwehr zum Rosenhof in der Rohrbacher Brustraße gerufen. Im vorderen Teil des Kuhstalls, dort wo die moderne Anlagentechnik für die Milchwirtschaft installiert war, brannte es beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits lichterloh, das Feuer drohte auf das gesamte Gebäude überzugreifen. Im offenen Viehstall hatten sich der Rauch und die Hitze in Windeseile ausgebreitet und das Feuer gefährdete den großen Viehbestand. Die Flammen wüteten im sensiblen Bereich der Milchverarbeitung und des Melkroboters, die Kunststoff-Oberlichter des großzügigen Stalls schmolzen unter der enormen Hitzeentwicklung; ein Tier erlitt durch herabtropfendes Plastik Verletzungen. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren Rohrbach und Sinsheim hatten die Flammen innerhalb kürzester Zeit im Griff, länger dauerte das Ablöschen einzelner Glutnester im Heu und das Belüften der Viehhaltung.

Nach Sachlage dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Die Bewohner des Aussiedlerhofs feierten auswärts den Jahreswechsel und weit und breit um den Rosenhof wurde auch kein Silvesterfeuerwerk abgebrannt. Bei ihrer Rückkehr haben die Landwirte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt und gleichzeitig mit Feuerlöschern verzweifelt versucht, die Flammen zu ersticken.

Noch gegen 1 Uhr soll am Neujahrsmorgen ein Molkereiwagen mehrere hundert Liter Milch von der Anlage abgeholt haben, die keine zwei Stunden später durch den Brand zerstört wurde.

Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 200.000 Euro geschätzt, zumal sich ein Teil der stählernen Hallenkonstruktion des Viehstalls unter der Hitze verbogen hat und deshalb erneuert werden muss. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz; ebenso vor Ort waren vorsorglich Notarzt und Einsatzkräfte des DRK.

Die Tiere haben das Feuer nach erster Einschätzung gut überstanden; größtes Problem und eine Herausforderung war jedoch die Versorgung des Milchviehs. Die 70 Milchkühe mussten ohne den Melkroboter gemolken werden.

Bereits vor dem Einsatz in Rohrbach mussten die Sinsheimer Wehrmänner wenige Minuten nach dem Jahreswechsel ausrücken: Vermutlich eine Feuerwerksrakete hatte auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Westlichen Ringstraße einen Brand verursacht. Bewohner konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen. Der entstandene Sachschaden hält sich in Grenzen.