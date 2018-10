Seit 2. Juni 'ohne Papiere' in Europa unterwegs, besuchten am Dienstag 150 Teilnehmer des 'Marche Europe 'enne des Sans Papiers et Migrantes' das Übergangswohnheim in Sinsheim. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Das hat es in der Stadt noch nie gegeben. Rund 150 Menschen, die sich selbst als "Europäischer Marsch derer ohne Papiere und Migranten" bezeichnen, bewegten sich vom Bahnhof, wo sie der S-Bahn entstiegen waren über die Muthstraße zum Gewerbegebiet Breite Seite. Ziel der Manifestanten: das Übergangswohnheim des Kreises im Fohlenweidenweg.

Pausenlos wurden Parolen skandiert. Große Transparente verkündeten die Forderung nach "Bewegungsfreiheit und Bleiberecht für alle." Seit dem 2. Juni sind die Marschierer unterwegs, lassen sich von "Djembee-Trommlern" in Stimmung bringen. Gestartet worden war der Marsch am 2. Juni in Brüssel. Der Marsch führte über Maastricht, Schengen, Gandrange, Florange sowie Verdun und Metz nach Mannheim. Dort war am Wochenende Station gemacht worden. Auch hier wollten die Marschierer ihre Solidarität mit den Bewohnern der Unterkünfte zeigen. Allerdings hatten die Sicherheitsdienste die Wege von drinnen nach außen und umgekehrt abgeriegelt, berichtet Thomas Peters von der Heidelberger Organisation "aufgetaucht", die sich seit drei Jahren für die Rechte von Asylbewerbern einsetzt. Ein kleines Gerangel aber keine Konfrontation gab es am Tor vor dem Sinsheimer Übergangswohnheim. Das Team um Wohnheimleiterin Benz verteidigte die Pforte und den Zugang in die Wohnblocks. Kritisch verfolgt wurde die Manifestation vor den Unterkünften vom Ordnungsamt der Stadt und einigen Beamten des Reviers.

Über den Zaun verkündeten die Europamarschierer, die am 2.Juli ihre Aktion im Europaparlament in Straßburg beenden werden, dass die regelementierten und in Lagern gehaltene Flüchtlinge auf die Solidarität der Marschierer zählen können. Gemeinsam werde der Kampf für Bewegungsfreiheit und Bleiberecht zum Erfolg führen. Die Versammlung vor dem Tor zog viele Bewohner an. Begehrte Plätze waren die Eingangstreppen zum ersten Stock der beiden vorderen Unterkünften. Hier hatte man auch die beste Akustik.

Einige Bewohner fassten Mut, ihre Situation und Probleme mit Hausverwaltung, Behörden oder Ärzten zu schildern. Thomas Peters hält diesen Mut, sich öffentlich zu äußern, für ein Zeichen, dass Asylbewerber "Selbstbewusstsein entwickeln und sich nicht länger bevormunden lassen."