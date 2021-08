Östringen. (br) Schon in den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe, die weite Landstriche von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verwüstete, ergriffen zahlreiche Östringer sowie etliche ortsansässige Unternehmen die Initiative, spendeten Geld und Materialien und brachten Hilfstransporte auf den Weg.

Am ersten Wochenende nach der Flutwelle hatten sich in Östringen Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Firma R+K Nutzfahrzeugservice GmbH daran gemacht, mit einem Kastenwagen einen Transport mit Hilfsgütern für das Ahrtal zusammenzustellen. "Nach einem Aufruf über Facebook, der mehr als 150 Mal geteilt wurde und weit über 14.000 Menschen erreichte, wurden wir jedoch in kürzester Zeit mit Spenden förmlich überrollt. Das Telefon stand nicht mehr still", berichtet Geschäftsführer Benjamin Klotz.

Die Materialspenden wurden auf dem Betriebsgelände an der Justus-von-Liebig-Straße gleichsam im Minutentakt angeliefert, sodass sich sehr schnell auch die örtliche Spedition Rothermel einschaltete und für das Vorhaben zusätzlich einen 12,5-Tonner bereitstellte. Als auch dieses Schwerfahrzeug bereits am Samstagvormittag komplett gefüllt war, machte die Spedition einen weiteren, extragroßen 40-Tonner-Sattelzug für das Projekt frei, der von Mitarbeitern der beteiligten Unternehmen, aber auch weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern ebenfalls zum Großteil mit Spendenmaterialien befüllt wurde. Bestimmungsort für den Hilfskonvoi war in der ersten Phase die am Nürburgring eingerichtete Einsatzzentrale für die Maßnahmen im Katastrophengebiet, während der 40-Tonner schließlich seinen Bestimmungsort in Schönbach, einer Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, erreichte.

Eine weitere private Hilfsinitiative aus Östringen unter Leitung von Jürgen Bloch und Meinrad Spengler brachte am zurückliegenden Wochenende 20 Tonnen Lebensmittel und sonstige Hilfsgüter, die von rund 12.000 Euro aus Spenden eingekauft worden waren, nach Altenburg, einem Ortsteil der Verbandsgemeinde Altenahr. Bei der Rückkehr zeigten sich die Helfer aus Östringen beeindruckt von der großen Solidarität der Menschen im Katastrophengebiet. Auch bei der Ankunft des Transports aus dem Kraichgau hatten viele fleißige Hände unverzüglich eine Kette gebildet, um die verschiedenen Hilfsgüter, darunter Flaschengas und Feldbetten, für die Koordinierung der weiteren Verwendung zunächst sicher in einem für diesen Zweck eingerichteten Lager unterzubringen. Gleich vier Transportfahrzeuge und Fahrer der Firma Gaa aus Odenheim waren schließlich am vorvergangenen Wochenende beim Transport von Hilfsgütern aus Malsch im Rhein-Neckar-Kreis nach Aach im Kreis Trier-Saarburg im Einsatz.