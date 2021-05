Östringen. (br) Das zuletzt deutlich rückläufige Infektionsgeschehen im Kontext der Corona-Pandemie führt nun dazu, dass auch die Schwimmbäder im Landkreis Karlsruhe mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst in die neue Saison starten können. Die Östringer Stadtverwaltung gab dazu jetzt bekannt, dass die Freibäder im Kernort und in Odenheim ihre Pforten für das Publikum am Samstag, 5. Juni, öffnen sollen.

"Ich freue mich sehr, dass wir der Bevölkerung den Badespaß vor der Haustür nun absehbar auch dieses Jahr ermöglichen können", kommentierte Bürgermeister Felix Geider den bevorstehenden Saisonstart.

In der kommenden Woche wird in beiden Freizeiteinrichtungen nun zunächst die Auswinterung der technischen Anlagen fortgeführt, gleichzeitig wird die Reinigung der Becken abgeschlossen, sodass danach die Bassins neu befüllt werden können.

Für Bäderleiter Tom Ringer und sein Team hält auch die zweite "Corona-Saison" ganz besondere betriebliche und logistische Herausforderungen bereit. So wurde für jedes Bad ein auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse angepasstes Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept für den laufenden Betrieb unter Pandemiebedingungen ausgearbeitet. Nach den Vorgaben der Corona-Verordnung für den Betrieb von Einrichtungen in der Phase der sogenannten "Öffnungsstufen" dürfen in den Schwimmbädern nur Gäste eingelassen werden, die entweder einen anerkannten, maximal 24 Stunden alten Nachweis über einen negativen Corona-Test dabei haben oder die einen Impfnachweis oder einen Genesenen-Nachweis mit sich führen.

Detaillierte Informationen zum Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept, das in dieser Saison in den Östringer Bädern gilt, zu den genauen Öffnungszeiten, zur Reservierung und zum Kauf der Eintrittskarten sollen laut Mitteilung der Stadt in der Woche nach Pfingsten auf der städtischen Website www.oestringen.de verfügbar sein.