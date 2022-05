Ittlingen. (apo) Wo es reingeht, geht es in der Regel auch wieder raus. Dass das allerdings nicht immer so einfach ist, wird deutlich, wenn man sich die Situation am Verbindungsweg zwischen den Ittlinger Bahnübergängen Hauptstraße und "FriedensHERRberge" anschaut. Während Fußgänger oder Radfahrer hier vielleicht einfach nur verärgert oder genervt vom plötzlichen Ende des Weges sind, wird es für Autos schwierig. Zum Wenden reicht die Wegbreite nämlich nicht, und über den angrenzenden Graben zu setzen ist sicher auch keine gute Idee. Rückwärtsfahren oder rein ins Feld?

Für die meisten ist Letzteres das Mittel der Wahl. Damit wird dann die Aussaat bei der natürlichen Bodenverhaftung unterstützt, und solange es trocken ist, stiebt es höchstens gewaltig. Wie der Landwirt die gut gemeinte Unterstützung seiner Arbeit sieht, kann man jedoch nur erahnen. Hat es vorher richtig geschüttet, wird das Wendemanöver aber eine matschige Angelegenheit. Immerhin käme hier dann wieder der Bauer ins Spiel: Er könnte dann das Fahrzeug mit seinem Traktor aus dem Schlamassel ziehen. Die Alternative wäre, die einen Kilometer lange Strecke im Rückwärtsgang zurückzulegen.

"So kann das nicht bleiben", sagte Fabio Bellanave in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weil der Bahnübergang Richtung "FriedensHERRberge" lange Zeit ein Unfallschwerpunkt war, wurde er Ende vergangenen Jahres saniert und mit einer Schranke gesichert. Bereits zu Beginn der Planungen hatte die Gemeinde den Wunsch geäußert, den Weg an die Straße anzubinden. Weil dieser jedoch in einem Überschwemmungsgebiet liegt, wären Ausgleichsmaßnahmen erforderlich gewesen. Die Anbindung wurde daher von der Deutschen Bahn aus Kostengründen ersatzlos gestrichen. Der Rat hat dem 2017 mehrheitlich zugestimmt, da sich die Gemeinde an diesen Kosten nicht unerheblich hätte beteiligen müssen.

Eigentlich hat der Weg zwischen Bahnlinie und Elsenz verkehrlich kaum Bedeutung. Ein paar verärgerte Fußgänger oder Radfahrer werden wohl immer mal wieder dort entlangkommen. Wirklich blöd dagegen ist es für die Bewirtschafter der sechs anliegenden Gärten. Oliver Holl und Richard Seltsam gehören dazu. Ganz ohne Auto geht die Gartenpflege nicht. Pflanzen, Werkzeuge, ein paar Säcke Erde oder Rindenmulch und Baumaterial kann man nicht mal eben mit der Schubkarre transportieren. Holl schimpft: "Das ist doch kein Zustand." Bevor der Bahnübergang saniert wurde, führte der Weg direkt auf die Straße, auf der man dann entweder links in den Ort zurück oder rechts auf die Landesstraße fahren konnte. Ohne Graben versteht sich.

Das Problem zu lösen, indem man den einfach mit Schotter oder Erde auffüllt, ist allerdings keine Option. Die Idee, ein Stück Land vom Eigentümer des anliegenden Feldes zu kaufen, um die Straßeneinfahrt herzustellen, wäre vielleicht eine Überlegung wert. Die Gemeinderäte Bernd Schwab und Karlfred Ebert baten Bürgermeister Kai Kohlenberger, sich der Sache zeitnah anzunehmen. Der versprach, das Thema beim demnächst anstehenden Termin mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde anzusprechen und in einer der nächsten Sitzungen eine aus verkehrstechnischer Sicht gangbare Lösung zu suchen. Inzwischen hat die Verwaltung das Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt mit einer Entwurfsplanung beauftragt.