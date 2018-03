Waibtadt/Daisbach. (pol/mare) Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagvormittag mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, raste er davon und gefährdete so zahlreiche Verkehrsteilnehmer, da er keinen Führerschein besaß.

Aber von vorne: Der 31-Jährige Fahrer war gegen 11.25 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sinsheim und Daisbach unterwegs. Dabei war einer entgegenkommenden Polizeistreife aufgefallen. Da bekannt war, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war, wendete die Streife, worauf der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr.

Am Ortseingang von Daisbach überholte er ein Fahrschulauto trotz Gegenverkehr, sodass dieses stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. In Daisbach bog der Fahrer in die Neue Straße ab, wo ihn die Polizei schließlich aus den Augen verlor. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Insassen des Fahrschulautos sind bekannt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07261 / 6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.