Hinter dem Brand in der Waibstadter Clubhausgaststätte steckt offenbar auch ein menschliches Drama. Foto: Jäger

Waibstadt. (kel) Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand nach Polizeiangaben bei einem Brand im Clubhaus der SG. Der Stoffbezug einer Eckbank in der dortigen Gaststätte sei angezündet worden. Der Brand sei von selbst erloschen und der Täter inzwischen festgenommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagabend. Nach Darstellung des Polizeipräsidiums Mannheim wurde das Vorkommnis "aus nachvollziehbaren Gründen" nicht im Polizeibericht erwähnt: Der Brandstifter befinde sich inzwischen in der Psychiatrie.

Im Ort kursierende Gerüchte, dass ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden sei, seien falsch, so die Darstellung der Polizeibehörde auf RNZ-Nachfrage. Die Gaststätte des Clubhauses, das erst vor kurzem renoviert worden war, wurde geschlossen und anstehende Veranstaltungen wurden abgesagt.