Rauenberg. (pol/van/pr) Wieder hat es am Vormittag auf der A6 gekracht. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 10 Uhr im Baustellenbereich zwischen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Unfall. Ein Lkw-Fahrer übersah offenbar in einer Dauerbaustelle auf der linken Spur einen fahrenden Mercedes. Der Lastwagen klemmte den Kleinbus zwischen sich und der Trennwand zur Gegenfahrbahn ein und schleifte ihn mit.

Die drei Mercedes-Insassen wurden in ihrem Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr über den Kofferraum befreit werden. Verletzt wurde niemand, die Insassen standen nach Feuerwehrangaben aber unter Schock. Fahrerin Irene Raja sagte: "Wir waren 20 Minuten eingeschlossen, ich war geschockt!" Die linke Spur war blockiert, der Verkehr staute sich auf mehr als 12 Kilometer.

"Diese Art von Unfall ist sehr ungewöhnlich", sagte Ludwig Sauer von der Wieslocher Feuerwehr. "Wir sind aber froh, dass es glimpflich ausgegangen ist." Probleme hatten die Retter aber einmal mehr mit der Rettungsgasse.

Auch in der Gegenrichtung kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. Die Unfallaufnahme erfolgt auf dem Standstreifen. Es gibt im Bereich der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg bereits Verkehrsbehinderung zurück bis zum Walldorfer Kreuz.

Update: 8. März 2018, 13.28 Uhr