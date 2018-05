Sinsheim. (pol/run) Auf der Autobahn A6 gab es am Vormittag mal wieder Stau: Der Grund dafür war ein Unfall, an dem drei Lastwagen beteiligt waren. In der Folge kam es zwischen Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen waren gesperrt.

Laut Polizei-Angaben fuhr der Fahrer eines Sattelzuges auf einen vorausfahrenden und wegen einer Verkehrsverdichtung abbremsenden Lastwagen auf und schob diesen auf einen davor fahrenden Lastwagen.

Der verursachende Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Sattelzug wurde abgeschleppt.

Nach den Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A6 kurz nach 13.30 Uhr wieder freigegeben. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei weit über 100.000 Euro.