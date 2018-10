Sinsheim-Eschelbach/Mühlhausen. (pol/van) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Raum Sinsheim gleich zu zwei Einbrüchen gekommen, wie die Polizei berichtet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18.10 Uhr und 2.15 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Adenauerstraße in Mühlhausen. Die Einbrecher brachen die Terrassentür auf, durchwühlten Erd- sowie Obergeschoss nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Nicht ganz so erfolgreich waren die Täter in Eschelbach: Gegen 21.30 Uhr wollten zwei unbekannte Täter in das Einfamilienhaus eines 89-jährigen Rentners im Hermannsbergweg einbrechen. Dieser überraschte allerdings die beiden Langfinger, als sie durch ein aufgehebeltes Fenster in sein Haus einsteigen wollten. Daraufhin flüchteten die Täter. Eine Zeugenbeschreibung konnte der Rentner nicht abgegeben.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, entgegen.