Schwaigern. (jubu) Das ging gerade noch einmal gut, als die Polizei am Dienstagnachmittag bei Stetten am Heuchelberg einen Wagen anhielt und somit schlimmeres verhinderte. Die Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße L1107 von Brackenheim in Richtung Stetten am Heuchelberg, als die Beamten vor ihnen einen qualmenden Wagen wahrnahmen.

Sofort hielten sie den Wagen an und machten die Fahrerin darauf aufmerksam. Sie schaffte es noch ihr Fahrzeug in einem Feldweg abzustellen, ehe die Flammen aus dem Motorraum loderten.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Stetten war schnell mit zwölf Einsatzkräften zur Stelle und löschte den im Frontbereich in Vollbrand stehenden Wagen. Die Fahrerin blieb dank des umsichtigen Verhaltens der Polizisten unverletzt. An ihrem Mercedes C200 entstand jedoch Totalschaden. Dieser wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.