Reichartshausen. (pol/rl) Vermutlich war Alkohol der Grund für einen Unfall am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf der Landesstraße zwischen Reichartshausen und Michelbach. Ein 30-Jähriger war in Richtung Michelbach unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto überschlug.

Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Daher muss der Mann nun mit einer Anzeige rechnen. Sein Auto wurde abgeschleppt.