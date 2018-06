Sinsheim. (pol/mare) Weil ein 17-jähriger Rollerfahrer am Dienstag um 12 Uhr ohne Helm auf einem Feldweg gegenüber dem Froschwiesenweg unterwegs war, wurde er von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei kamen zwei Delikte ans Licht.

Wie sich herausstellte, hatte der Jugendliche keine Fahrerlaubnis. Außerdem räumte er ein, dass der Roller gestohlen ist.

Eine Überprüfung ergab, dass der Roller über das vergangene Wochenende in der Dr. Eschle-Straße gestohlen worden war. Auf einem Parkplatz in der Albrecht-Dürer-Straße wurde ein weiterer Roller entdeckt, der am zurückliegenden Wochenende ebenfalls in der Dr. Eschle-Straße gestohlen worden war.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide Roller wurden ihren rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt.