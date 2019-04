Ittlingen. (pol/mare) Ein Einbrecher ist am Freitagmorgen in Ittlingen auf den Hund gekommen. Und zwar buchstäblich, wie die Polizei mitteilt. Mit seinem Hund war ein Mann am Morgen zu Besuch in der Wohnung einer Bekannten in der Hauptstraße. Die Frau ging gegen 8 Uhr kurz weg, um ihr Kind zum Kindergarten zu bringen, der Mann blieb auf dem Sofa mit seinem Hund zurück.

Gegen 8.15 Uhr gelangte der Einbrecher dann auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung, was der Mann hörte. Er sah den Eindringling, der sofort flüchtete, als der Hund zu bellen begann.

Der Einbrecher ist 20 bis 25 Jahre alt, hat dunkelblonde, kurze Haare und trug einen grauen Jogginganzug.

Wer am Freitagmorgen zwischen 8 und 8.30 Uhr in der Hauptstraße zwischen der Mühlgasse und der Sägmühlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 07262/60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.