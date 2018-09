Helmstadt-Bargen. (pol/rl) Am Samstag kurz vor 14.30 Uhr setzte ein 27-jähriger Mann in der Nähe Ingelheimer Hog, Gewann Weinberg versehentlich einen Holzhaufen in Brand.

Zuvor hatte der 27-Jährige berechtigt Reisig verbrannt. Ein Windstoß hatte dafür gesorgt, dass sich das Feuer ausbreitete. Das Feuer griff auf eine kleine Hütte sowie eine Wiese und einen Baum über und setzte diese in Brand.

Es entstand nur geringer Sachschaden, die Feuerwehren Helmstadt, Flinsbach, Bargen, Hüffenhardt und Kälbertshausen waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und über 40 Mann im Einsatz und löschten bis 16 Uhr den Brand.